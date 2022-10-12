SGK, Bağ-Kur’luya GIRLA PARA yağacak! Promosyon 27 bin TL’ye çıktı! Emekliye, işçiye, memura 2 MAAŞ EK ÖDEME! Yapı Kredi, Akbank, Ziraat, Garanti...

Emekli promosyonunda yarış devam ediyor. 27 bin TL'ye ulaşan promosyon miktarları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. SGK, Bağ-Kur dahil binlerce milyonlarca kişi promosyon miktarlarını araştırmaya başladı. Son dönemde peş peşe gelen maaş promosyonu müjdelerinin yanı sıra sağlık çalışanları miktarların güncellenmesini bekliyordu. Bir ilde alınan karar sonrası sağlık çalışanlarına 27 bin TL promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. Memur için imzalanan anlaşmalarda ise 41 bin 500 liraya varan promosyon imkanları vatandaşları şoke etti. Samsun'da görev yapan yaklaşık 15 bin sağlık çalışanına 27 bin Türk Lirası promosyon ödeneceğinin açıklanmasının ardından vatandaşlar alacakları tutarlar için arama motorlarına yöneldi. Memura, emekliye çift maaş olarak ödenecek, en yüksek promosyonları sizler için derledik. İşte en yüksek promosyon evren bankalar ve konu hakkında tüm merak edilenler...