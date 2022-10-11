Başvuruyla işe alım yapılacak! PTT'den 15 bin personel alım müjdesi! 18-40 yaş arası en az NET 5.500 TL maaşla dağıtıcı, gişe memuru, şoför, postacı...

Uzun zamandır personel alımı yapması bekleniyordu! Müjdeli haber az evvel geldi! PTT'nin 55 bin personel alacağı duyuruldu. Peki PTT personel alımı başvuruları ne zaman? PTT personel alımı 2022 başvuru şartları neler? PTT personel alım ilanı yayımlandı mı? PTT personel maaşları ne kadar, kaç TL? PTT bu yıl hangi illere personel alacak? PTT kaç personel alacak? PTT personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler! Dağıtıcı, gişe memuru, şoför, postacı alanında...