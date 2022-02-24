Piyasalar altüst oldu! Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi altın, dolar ve euroyu yükseltti! Altın ne kadar? Euro, dolar ne kadar?
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri operasyon başlattığını duyurması ile birlikte piyasalar resmen altüst oldu. Dolar, ruble karşısında yüzde 5'in üzerinde değer kazanırken dolar/ruble paritesi 86'nın üzerine çıktı ve son 6 yılın zirvesine ulaştı. Kripto paralar da sert satış yerken Bitcoin fiyatı 35 bin doların altını test ediyor. Askeri harekat sonrası brent petrolün varili 8 yıl sonra 100 doları geçti. Altının ons fiyatı güvenli liman arayışıyla 1940 doların üzerini görürken Asya borsalarındaki satışlar sertleşti.
24.02.2022 10:00 - Son Güncelleme: 24.02.2022 10:00
Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığını vurgulayan Putin, kimseye zorla bir şey dayatmayacaklarını ifade etti.