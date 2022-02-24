Piyasalar altüst oldu! Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi altın, dolar ve euroyu yükseltti! Altın ne kadar? Euro, dolar ne kadar?

Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığını vurgulayan Putin, kimseye zorla bir şey dayatmayacaklarını ifade etti.