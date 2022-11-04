EYT olmasa da olur diyenlere müjde geldi! Bunu yapanlar anında 6 yıl erken emekli oluyor!

Vatandaşların bu kampanya kriterlerinden yararlanabilmeleri için belli bir prim gün adedi ödeme yapması gerekiyor. Prim günlerini belli ve düzenli bir periyotlarla ödeyen vatandaşlar kampanya koşullarından yararlanma olanaklarına sahip olabiliyorlar. Peki, SGK için oluşturulan açıklamaların detaylarında neler var? İşte bu suallere dair merak edilen ayrıntıların tamamı!