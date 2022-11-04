Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT olmasa da olur diyenlere müjde geldi! Bunu yapanlar anında 6 yıl erken emekli oluyor!

EYT olmasa da olur diyenlere müjde geldi! Bunu yapanlar anında 6 yıl erken emekli oluyor!

Son dakika SGK bağlamında beklenilen açıklama sonunda geldi. SGK'nın sunmuş bulunduğu imkanlar dahilinde vatandaşlara erken emeklilik fırsatları veriliyor. Erken emeklilik fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren bu haberde çoğu birey çok basit bir şekilde 6 sene erken emekli olabilme ayrıcalığına sahip oluyorlar.

takvim.com.tr
04.11.2022 10:44 - Son Güncelleme: 04.11.2022 10:44
EYT olmasa da olur diyenlere müjde geldi! Bunu yapanlar anında 6 yıl erken emekli oluyor!

Vatandaşların bu kampanya kriterlerinden yararlanabilmeleri için belli bir prim gün adedi ödeme yapması gerekiyor. Prim günlerini belli ve düzenli bir periyotlarla ödeyen vatandaşlar kampanya koşullarından yararlanma olanaklarına sahip olabiliyorlar. Peki, SGK için oluşturulan açıklamaların detaylarında neler var? İşte bu suallere dair merak edilen ayrıntıların tamamı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT olmasa da olur diyenlere müjde geldi! Bunu yapanlar anında 6 yıl erken emekli oluyor!

Birçok vatandaş şimdilerde erken emekli olabilmenin formülünü arıyor.

EYT olmasa da olur diyenlere müjde geldi! Bunu yapanlar anında 6 yıl erken emekli oluyor!

Erken emeklilik formülleri arasında tespit edilen avantajlardan birisi de düzenli prim ödemesi gerçekleştirmek olarak ön plana çıkıyor.

EYT olmasa da olur diyenlere müjde geldi! Bunu yapanlar anında 6 yıl erken emekli oluyor!

Düzenli prim ödemesi yapan vatandaşlar 6 sene daha eskiden emekli olabilme deneyimine erişmiş oluyorlar.

EYT olmasa da olur diyenlere müjde geldi! Bunu yapanlar anında 6 yıl erken emekli oluyor!

Böylece erken bir dönemde emekli olmak konusu ile ilgili ayrıcalıklı bir fırsatın elde edilmesi de olası duruma gelmektedir.

SON DAKİKA