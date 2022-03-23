EYT olmadan milyonların emekliliği öne çekilecek! 50 yaş üstüne beklenen yasa! Prim günü yetene emeklilik hakkı!
Emeklilik konusunda her geçen gün yeni tartışmalar gündeme geliyor. Son yıllarda hükümetin de bu alanda yaptığı yeni çalışmalar dikkat çekiyor. Öte yandan EYT meselesinde de şu an için belirsizlik olması birçok kişinin alternatif seçenekleri araştırmasına neden oldu. Bu seçenekler arasında öne çıkan uygulamalardan biri ise tarih şartının sağlanması ile 3.600 prim günü ile 15 yıllık hizmet süresinin tamamlanması ile elde edilen emeklilik hakkı oldu. 50 yaşında emeklilik hakkının elde edilmesini sağlayan bu seçenek kapsamında belirli şartların sağlanması gerekecek. İşte 50 yaşında emekli olmanın formülü
23.03.2022 16:51 - Son Güncelleme: 23.03.2022 16:51
8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için geçerli emeklilik hakkı kapsamında 15 yıl sigortalı olma süresinin ve 3.600 prim ödenmiş olma şartlarının sağlanması gerekiyor.
👉Memurlarda 15 Yıl Çalışma ile Emeklilik Mümkün Mü?
Emekli Sandığı, şimdiki adıyla 4-c kapsamında yer alan memurlarda ise durum biraz daha farklı işliyor. İlgili kanunlar çerçevesinde, sakatlıkları nedeniyle göreve alınanlardan en az 15 yıllık hizmet süresini tamamlayanların talep etmeleri halinde emeklilik hakkından yararlanması sağlanıyor.