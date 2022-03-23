EYT olmadan milyonların emekliliği öne çekilecek! 50 yaş üstüne beklenen yasa! Prim günü yetene emeklilik hakkı!

👉15 Yıl Kesintisiz Çalışanlara Emeklilik Hakkı Var Mı?

15 yıl kesintisiz olarak sigortalı olarak çalışanların emeklilik hakkından yararlanması mümkün. Ancak bu durumun gerçekleşmesi için belirli şartların oluşması gerekmektedir. Söz konusu şartları sağlayanlar bu haktan yararlanabiliyor.