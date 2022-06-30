5 aylık TÜFE formülüyle %38 artış yaşanacak! Asgari ücret 5.898 TL olacak! Geriye 1 veri kaldı: Evli-bekar-1,2,3,4 çocuklu net brüt ücret tablosu!
Asgari ücret zammı netleşiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı. Toplantı öncesinde Bakan Bilgin, çalışmaların yarın sonuçlanabileceğini duyurdu. Peki, asgari ücret kaç TL oldu? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte son dakika gelişmesinin detayları!
Asgari ücret zammı için kritik zamanlara yaklaştık. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret zammı hakkında detaylar belli oluyor. Komisyon bugün toplandı. Ücret artışı için prim desteği beklenirken, işletme büyüklüğüne göre bu desteğin farklılaşması üzerinde duruluyor. Bakan Bilgin zam hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Çalışanları enflasyon karşısında korumak görevimizdir. Çalışmalarımızın yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum." ifadelerine yer verdi. Peki, asgari ücret kaç TL oldu? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte son dakika gelişmesinin detayları!
Son dakika haberi! İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı. Asgari ücrete ara zam için heyecanla beklenen toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Çalışanları enflasyon karşısında korumak görevimizdir. Çalışmalarımızın yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum." dedi. Asgari ücret masasına hangi formüller gelecek? Asgari ücrete yüzde 50.5'lik artıştan sonra ek zam ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı.
Toplantıda, işçi kesimi adına TÜRK-İŞ, işveren kesimi adına TİSK asgari ücrette yapılacak artışa dair görüş ve önerilerini sunacak.