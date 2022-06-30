38 bin TL peşinat 1.442 TL taksitle TOKİ'den 2+1 3+1 DAİRE! 1 günde 20 konutluk yeni liste! Hazır, boş, hemen teslim! 384 bin TL'ye ev: Kaçıran bir daha bulamaz!

Haziran ayında TOKİ'den kiradan çok ucuz 1.442 TL taksitle 384 bin TL'ye konut alım detayları vatandaşın gündeminde yer alıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni konutlar inşa etmeye devam ediyor ve binlerce vatandaşı ev sahibi yapıyor. TOKİ birçok ilde yeni projeler amacıyla hazırlıklara başladı. Bununla birlikte yapımı biten konutların satışı da açık artırma yahut kuralı yöntemle devam ediyor. Daire sahibi olmak isteyenler amacıyla ideal taksitlerle daire alma fırsat sunulacak. Her ay duyurduğu projelerle on binlerce bireyi ev sahibi meydana getiren TOKİ yeni projelerini açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı çok sayıda yeni proje başlattı. İşte TOKİ Haziran ayı kampanyaları...