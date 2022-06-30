38 bin TL peşinat 1.442 TL taksitle TOKİ'den 2+1 3+1 DAİRE! 1 günde 20 konutluk yeni liste! Hazır, boş, hemen teslim! 384 bin TL'ye ev: Kaçıran bir daha bulamaz!
Yeni konutlar inşa etmeye devam eden TOKİ'den 20 ilde daire satışı sürüyor. Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ'den ardı ardına müjdeli haberler geliyor. Uygun taksit olanağı yayınlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı onlarca ilde projeler geliştirmeye devam ediyor. Başvuru adımı devam eden projelerin beraberinde pek çok ilçede ihale adımındaki projelerde ev sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Son olarak duyurulan bilgiye göre, onlarca ilde kuralı ve açık satış yöntemiyle konut satışları sürüyor. En uygun olarak 1.442 TL taksitle 384 bin TL'ye 2+1 daire satışı yapılacak. İşte son dakika kampanaylar...
Haziran ayında TOKİ'den kiradan çok ucuz 1.442 TL taksitle 384 bin TL'ye konut alım detayları vatandaşın gündeminde yer alıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni konutlar inşa etmeye devam ediyor ve binlerce vatandaşı ev sahibi yapıyor. TOKİ birçok ilde yeni projeler amacıyla hazırlıklara başladı. Bununla birlikte yapımı biten konutların satışı da açık artırma yahut kuralı yöntemle devam ediyor. Daire sahibi olmak isteyenler amacıyla ideal taksitlerle daire alma fırsat sunulacak. Her ay duyurduğu projelerle on binlerce bireyi ev sahibi meydana getiren TOKİ yeni projelerini açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı çok sayıda yeni proje başlattı. İşte TOKİ Haziran ayı kampanyaları...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından AKSARAY İLİ, AĞAÇÖREN İLÇESİ, 73 ADET KONUT PROJESİ kapsamında üretilen 1 adet konut, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri' ne satışa sunulacaktır.
Proje Adı: AKSARAY İLİ, AĞAÇÖREN İLÇESİ, 73 ADET KONUT
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 1 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 18 - 20 Temmuz 2022
Başvuru Bedeli: 0 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sadece Temerküz Şube