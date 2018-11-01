EYT konusunda yeni gelişme! AK Partiden son dakika EYT açıklaması! EYT yasası çıkacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) milyonlarca vatandaş gözünü EYT konusunda gelecek müjdeli habere çevirdi. 1 Ekim'de açılan TBMM ile birlikte EYT konusunda flaş gelişmeler ardı ardına yaşanmaya devam ediyor. Önce bazı partiler tarafından EYT için düzenleme teklifleri verilirken, ardından Başkan Erdoğan partisinin grup toplantısında EYT ile ilgili bir açıklama yaptı. Erdoğan'ın EYT açıklamasından sonra bir araya geldiği Bahçeli ile yaptığı görüşmede de Emeklilikte Yaşa Takılanların durumunun masaya yatırıldı ve EYT düzenlemesinin rafa kalktığı açıklandı. Son olarak AK Parti cephesinden de bugün EYT konusunda bir son dakika açıklaması geldi. Yaşanan bu gelişmeler üzerine vatandaşlar EYT sorunu çözülecek mi? Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme ne zaman çıkacak? EYT kanunu kimleri kapsayacak? gibi sorulara cevap aramaya başladı. Takvim.com.tr olarak EYT konusundaki son gelişmeleri sizler için derledik...