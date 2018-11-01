EYT konusunda yeni gelişme! AK Partiden son dakika EYT açıklaması! EYT yasası çıkacak mı?

EYT konusunda yeni gelişme! AK Parti'den son dakika EYT açıklaması! EYT yasası çıkacak mı?
EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanların durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Başkan Erdoğan ve MHP Başkanı Bahçeli EYT hakkında bir görüşme gerçekleştirmiş ve EYT konusunun rafa kalktığı açıklanmıştı. Bugün de AK Parti cephesinden EYT ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Bu açıklama sonrası EYT'liler merakla EYT düzenlemesi çıkacak mı? EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak? EYT düzenlemesiyle kaç yaşında emekli olurum? EYT yasası ne zaman çıkacak? gibi aramalar yapmaya başladı. İşte EYT ile ilgili son gelişmeler...
Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) milyonlarca vatandaş gözünü EYT konusunda gelecek müjdeli habere çevirdi. 1 Ekim'de açılan TBMM ile birlikte EYT konusunda flaş gelişmeler ardı ardına yaşanmaya devam ediyor. Önce bazı partiler tarafından EYT için düzenleme teklifleri verilirken, ardından Başkan Erdoğan partisinin grup toplantısında EYT ile ilgili bir açıklama yaptı. Erdoğan'ın EYT açıklamasından sonra bir araya geldiği Bahçeli ile yaptığı görüşmede de Emeklilikte Yaşa Takılanların durumunun masaya yatırıldı ve EYT düzenlemesinin rafa kalktığı açıklandı. Son olarak AK Parti cephesinden de bugün EYT konusunda bir son dakika açıklaması geldi. Yaşanan bu gelişmeler üzerine vatandaşlar EYT sorunu çözülecek mi? Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme ne zaman çıkacak? EYT kanunu kimleri kapsayacak? gibi sorulara cevap aramaya başladı. Takvim.com.tr olarak EYT konusundaki son gelişmeleri sizler için derledik...
EMEKLİLİKTE YAŞ SAYILARI
Elindeki istatistikleri de paylaşan Erdoğan, tartışma kapsamına giren çalışan sayısının 6 milyonu aştığını, bunun toplam maliyetinin 750 milyar lira olacağını tekrarladı. Erdoğan, 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişinin 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacağı örneğini verdi. Türkiye'de ortalama emeklilik yaşının 52, Avrupa ülkelerinde ise 65 olduğu aktarıldı. Bilgilendirmenin ardından Bahçeli, bu konuda Erdoğan'ın kaygılarına katıldığını dile getirirken Cumhurbaşkanı da yakın çevresine "Bahçeli ikna oldu" görüşünü iletti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT İÇİN NE DEMİŞTİ?
Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz. Ama siyasette bu yol açıktır. Bilindiği gibi ülkemizdeki sosyal güvenlik mevzuatına göre 3 ayrı hususa bakılması gerekiyor.
Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar adıyla yürütülen bir kampanya var. Hatta bunun için bir dernek dahi kurulan bir dernek dahi var.