İstanbul Havalimanına 42 kilometrelik bagaj sistemi

İstanbul Havalimanı'na 42 kilometrelik bagaj sistemi
Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilen ve tarifeli seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı'nda 42 kilometrelik bagaj sistemi kuruldu.
Tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede inşa edilen İstanbul Havalimanı'nda 42 kilometre uzunluğunda bagaj bandı sistemi kuruldu. Yolcuların biletleme işlemlerinin başladığı check-in kontuarlarından başlayan sistem, aynı zamanda geliş katından da uçaklar için transfer bölümüne ulaşıyor. Bagaj sistemi bir hat halinde sıralandığında Taksim'den Tuzla'ya kadar ulaşabilecek uzunlukta.
İstanbul Havalimanı'nda yeni sistemle bagaj bekleme süresi de azalacak. Saatte 10 bin 800 bagaj işleme kabiliyeti olan 42 km uzunluğundaki bagaj sistemiyle check-in bankolarından toplanacak bagajlar, uçaklara ve yolculara vakit kaybettirmeden ulaştırılacak. Erken gelen bagajların depolanması için erken bavul sistemi de devrede olacak.