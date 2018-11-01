İstanbul Havalimanına 42 kilometrelik bagaj sistemi

Birçok ilki barından havalimanı, teknik özellikleriyle de dikkati çekiyor. Havalimanının 1,4 milyon metrekarelik terminal binası en çok dikkati çeken özelliklerden biri olurken, yolcu bagajlarının taşındığın bagaj sistemi de havalimanını öne çıkaran bir diğer özelliği.