İstanbul Havalimanı'na 42 kilometrelik bagaj sistemi

Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilen ve tarifeli seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı'nda 42 kilometrelik bagaj sistemi kuruldu.

1 Kasım 2018 Perşembe, 13:02:37 Güncelleme: 13:03:05
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İstanbul Havalimanına 42 kilometrelik bagaj sistemi

Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı, 29 Ekim'deki resmi açılış töreninin ardından, dün ilk kez tarifeli seferlerine başladı. İlk uçuş dün iç hatlarda Ankara'ya, ilk dış hat seferi ise Kıbrıs Ercan Havalimanı'na düzenlendi.

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İstanbul Havalimanına 42 kilometrelik bagaj sistemi

Birçok ilki barından havalimanı, teknik özellikleriyle de dikkati çekiyor. Havalimanının 1,4 milyon metrekarelik terminal binası en çok dikkati çeken özelliklerden biri olurken, yolcu bagajlarının taşındığın bagaj sistemi de havalimanını öne çıkaran bir diğer özelliği.

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İstanbul Havalimanına 42 kilometrelik bagaj sistemi

Tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede inşa edilen İstanbul Havalimanı'nda 42 kilometre uzunluğunda bagaj bandı sistemi kuruldu. Yolcuların biletleme işlemlerinin başladığı check-in kontuarlarından başlayan sistem, aynı zamanda geliş katından da uçaklar için transfer bölümüne ulaşıyor. Bagaj sistemi bir hat halinde sıralandığında Taksim'den Tuzla'ya kadar ulaşabilecek uzunlukta.

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İstanbul Havalimanına 42 kilometrelik bagaj sistemi

İstanbul Havalimanı'nda yeni sistemle bagaj bekleme süresi de azalacak. Saatte 10 bin 800 bagaj işleme kabiliyeti olan 42 km uzunluğundaki bagaj sistemiyle check-in bankolarından toplanacak bagajlar, uçaklara ve yolculara vakit kaybettirmeden ulaştırılacak. Erken gelen bagajların depolanması için erken bavul sistemi de devrede olacak.

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İstanbul Havalimanına 42 kilometrelik bagaj sistemi

Check-in adalarından bagajlar verildikten sonra 24 tane tomografi ismi verilen tarama sisteminden geçecek, şüpheli bagajlar ayrıştırılacak ve daha sonra ayrışma adalarına gelecek. Sistem, 60 dakikada 30 bin bagajı ayırma kapasitesine sahip bulunuyor.

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