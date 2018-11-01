Emekli olmak için başvurusu ne zaman yapılır? Emeklilik için gerekli evraklar

Gerekli şartları taşıdığını düşünerek emeklilik başvurusu yapacak olan kişinin dikkat etmesi gereken üç kriter bulunuyor. Kanunlar çerçevesinde düzenlenmiş ve güvence altına alınmış emeklilik hakkı kazanımına dair durumlar aşağıdaki gibidir: