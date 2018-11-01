Emekli olmak için başvurusu ne zaman yapılır? Emeklilik için gerekli evraklar
Emekli olmaya hazırlanan vatandaşların merak ettiği konulardan biriside emeklilik başvurusunun ne zaman yapılacağı. Yıllarca aktif olarak çalışıp, çalışma hayatının sona ermesi ile birlikte emekli olmayı bekleyen vatandaşların emeklilik başvurusu yapması için dikkat etmesi gereken 3 kriter var. Peki emeklilik başvurusu kriterleri nelerdir? Emekli olmak için hangi evraklar gereklidir? İşte emekli olmaya hazırlanan vatandaşların merakla beklediği detaylar...
1 Kasım 2018 Perşembe, 21:56:26 Güncelleme: 21:59:06
Emekli olmak için başvurusu ne zaman yapılır? Emeklilik için gerekli evraklar
Emekli olmak için başvurusu ne zaman yapılır? Emeklilik için gerekli evraklar
Emekli olmak için başvurusu ne zaman yapılır? Emeklilik için gerekli evraklar
Emekli olmak için başvurusu ne zaman yapılır? Emeklilik için gerekli evraklar
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