Emekli olmak için başvurusu ne zaman yapılır? Emeklilik için gerekli evraklar

Emekli olmaya hazırlanan vatandaşların merak ettiği konulardan biriside emeklilik başvurusunun ne zaman yapılacağı. Yıllarca aktif olarak çalışıp, çalışma hayatının sona ermesi ile birlikte emekli olmayı bekleyen vatandaşların emeklilik başvurusu yapması için dikkat etmesi gereken 3 kriter var. Peki emeklilik başvurusu kriterleri nelerdir? Emekli olmak için hangi evraklar gereklidir? İşte emekli olmaya hazırlanan vatandaşların merakla beklediği detaylar...

1 Kasım 2018 Perşembe, 21:56:26 Güncelleme: 21:59:06
Emekli olmak için başvurusu ne zaman yapılır? Emeklilik için gerekli evraklar
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Emekli olmak için başvurusu ne zaman yapılır? Emeklilik için gerekli evraklar

Gerekli şartları taşıdığını düşünerek emeklilik başvurusu yapacak olan kişinin dikkat etmesi gereken üç kriter bulunuyor. Kanunlar çerçevesinde düzenlenmiş ve güvence altına alınmış emeklilik hakkı kazanımına dair durumlar aşağıdaki gibidir:

Emekli olmak için başvurusu ne zaman yapılır? Emeklilik için gerekli evraklar
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Emekli olmak için başvurusu ne zaman yapılır? Emeklilik için gerekli evraklar

Sigorta primlerini ödemiş olmak
Belirli bir yaşın üzerinde olmak
Belirli bir gün sayısı boyunca sigorta kapsamında çalışmış olmak

Emekli olmak için başvurusu ne zaman yapılır? Emeklilik için gerekli evraklar
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Emekli olmak için başvurusu ne zaman yapılır? Emeklilik için gerekli evraklar

EMEKLİLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?

4A hizmet akdine bağlı olarak çalışanlar için:

İşten ayrılış belgesi

Gelir vergisinden muaf olduğunu gösteren belge

Tahsis ve talep belgesi

Emekli olmak için başvurusu ne zaman yapılır? Emeklilik için gerekli evraklar
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Emekli olmak için başvurusu ne zaman yapılır? Emeklilik için gerekli evraklar

4B hizmet akdine bağlı olarak çalışanlar için:

Tahsis ve talep belgesi

Emekli olmak için başvurusu ne zaman yapılır? Emeklilik için gerekli evraklar
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Emekli olmak için başvurusu ne zaman yapılır? Emeklilik için gerekli evraklar

4C hizmet akdine bağlı olarak çalışanlar için:

Yerleşim belgesi ve kuruma ait resmi kimlik
Varsa askerlik borçlanması yapıldığını gösteren belge

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