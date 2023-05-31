EYT kademeli emeklilik tablosu az evvel netleşti! 1999-2007 arası 2008 sonrası 50-51-51 yaşla erken emeklilik çıktı! 2 ölçütle 3600 prim günü...

EYT yasasından yararlanamayanlar yani 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için bir kademeli yaş şartıyla emeklilik masaya geldi. Yaş şartının esnetilmesi ve kaldırılması aynı EYT yasasındaki gibi yaş şartının tamamen kaldırılması ile kısmi emeklilik sağlanabilecek. Kısmı emeklilik formülünün nasıl işleyeceğine dair ayrıntıları CNN Türk Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya ile değerlendirdi.