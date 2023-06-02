EYT ile tam emeklilikte 1800, Kısmi emeklilikte 900 gün avantajı! Primi eksik olana SGK'dan 2'si 1 arada müjde! 2008 öncesi ve 2008 sonrası işçi primleri...

Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emekli aylığına kavuşurken, primi yetmeyenler de ne yapabileceklerini merak ediyor. Hem primi tamamlama yolları hem istenen şartlarda bir değişiklik olup olmayacağı hem de emekli olunamıyorsa borçlanma ve primlerin geri alınıp alınamayacağı merak ediliyor. İşte bu soruların yanıtları...