EYT’LİLERE YILLIK İZİN GÜVENCESİ! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaşını alamayan EYT’li avans alabilir mi?

Emekli olup sonra başka işyerinde çalışan EYT'lilerin yıllık izin süreleri ilk defa bir işyerinde çalışmaya başlayanlar gibi 14 gün uygulanacak. Sabah'ta yer alan habere göre, Yeni işteki çalışma süreleri 5 yılın sonunda 20 güne çıkacak.