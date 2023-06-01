EYT'LİLERE YILLIK İZİN GÜVENCESİ! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaşını alamayan EYT'li avans alabilir mi?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişiye EYT müjdesi vermişti. Hükümetin yürürlüğe koyduğu EYT yasasının yeni detayları ortaya çıkmaya başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanların izin hakları İş Kanunu'yla koruma altında. Öte yandan maaşını henüz alamayan EYT'liler için de avans hakkı bulunuyor. İşte detaylar...
01.06.2023 09:15 - Son Güncelleme: 01.06.2023 09:16
Emeklilikte yaşa takılanlar yasasıyla emekli olanların da "ücreti, hafta tatili, yıllık izni" İş Kanunu'yla koruma altında bulunuyor. Çalışanların yıllık izne hak kazanmasında bir yıllık çalışma süresi dikkate alınıyor.
Emekli olup sonra başka işyerinde çalışan EYT'lilerin yıllık izin süreleri ilk defa bir işyerinde çalışmaya başlayanlar gibi 14 gün uygulanacak. Sabah'ta yer alan habere göre, Yeni işteki çalışma süreleri 5 yılın sonunda 20 güne çıkacak.
Emekli olan EYT'li 50 yaş ve daha üstüyse başka işyerinde de başlasa yıllık izin süresi 20 günden başlayacak.