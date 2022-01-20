Asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek! Meclisten geçti: Emekli maaşlarında 1000 TL artış kesin! SSK, Bağkur, 4C'lilere ek zam...

6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte 2022 memur ve emekli zammı belli olmuştu. Emekli maaşlarının en az 2500 TL olarak belirlenmesiyle; 1 milyon 265 bin kişi faydalanacak. Bu düzenlemenin yıllık maliyeti 3,5 milyar TL olarak belirlendi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkarttık, aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz." demişti. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek. Bu bağlamda toplam 1000 liralık zam yapılmış olacak. İşte 2022 emekli maaş tarifesine dair detaylar!