EYT kapsamına girmeyenler de erken emekli olabilir! İşte şartlar

NE ZAMAN ERKEN EMEKLİ OLABİLİRİM?

SGK tarafından belirlenen emeklilik koşullarına göre ne zaman emekli olabilirim merak edenler, bu sorularının yanıtını dijital ortamdan alabiliyor. Türkiye' de kamu kurum ve kuruluşlarının iş yükünü hafifletmek ve kamu hizmetlerinde dijitalleşen dünyaya entegrasyon sağlanması amacı ile kurulan e-Devlet Kapısı portalı, SGK ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. E-Devlet Kapısı portalını kullanarak, sadece birkaç kolay işlemle güncel sigortalılık durumuna göre emeklilik tarihlerini yüksek doğruluk payıyla belirlenebiliyor.

Sorgulamada alınan sonuçların "yüksek doğruluk payı" gibi bir durumun olması ise SGK tarafından emeklilik işlemlerinde kendi sistemlerindeki sigortalılık verilerinin dikkate alınıyor olmasıdır. Eğer sorgulamada alınan sonuçlar ile SGK verileri arasında farklılık mevcutsa, emeklilik hakkı için SGK'da bulunan veriler baz alınıyor.