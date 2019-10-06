EYT kapsamına girmeyenler de erken emekli olabilir! İşte şartlar
Milyonlarca kişi erken emeklilik hayalleri kuruyor. Erken emeklilik için bazı kriterleri yerine getirmeniz gerekiyor. Bu bağlamda takvim.com.tr olarak detaylı bir haber hazırladık. Yaşa takılanlar, EYT düzenlemesi beklerken, prim eksiği olanlar ise borçlanmalar ile erken emekli olabiliyor. Kadınlarda 6 yıla kadar erken emeklilik mümkünken, erkeklerde yıpranma hariç 1 yıl erken emekli olmak mümkün. Askerlik prim borçlanması açısından erkeklerin en büyük avantajı olarak görülüyor. Peki, yıpranma hakkı nedir? Askerlik borçlanması nasıl kullanılır? Doğum borçlanması kaç çocuğa kadar kullanılabilir? Erken emeklilik şartları neler? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...
NE ZAMAN ERKEN EMEKLİ OLABİLİRİM?
SGK tarafından belirlenen emeklilik koşullarına göre ne zaman emekli olabilirim merak edenler, bu sorularının yanıtını dijital ortamdan alabiliyor. Türkiye' de kamu kurum ve kuruluşlarının iş yükünü hafifletmek ve kamu hizmetlerinde dijitalleşen dünyaya entegrasyon sağlanması amacı ile kurulan e-Devlet Kapısı portalı, SGK ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. E-Devlet Kapısı portalını kullanarak, sadece birkaç kolay işlemle güncel sigortalılık durumuna göre emeklilik tarihlerini yüksek doğruluk payıyla belirlenebiliyor.
Sorgulamada alınan sonuçların "yüksek doğruluk payı" gibi bir durumun olması ise SGK tarafından emeklilik işlemlerinde kendi sistemlerindeki sigortalılık verilerinin dikkate alınıyor olmasıdır. Eğer sorgulamada alınan sonuçlar ile SGK verileri arasında farklılık mevcutsa, emeklilik hakkı için SGK'da bulunan veriler baz alınıyor.
Erken emeklilik ile ilgili yöntemler gün aşırı aranıyor. EYT ile ilgili çalışmalar sürerken, yaşa takılanlar olası düzenlemenin bir an önce hayata geçmesini istiyor. Yaş akdini dolduran ancak prim eksiği olanlar ise EYT kapsamına girmiyor. EYT kapsamına girmeyenler için de borçlanma yöntemi ile erken emeklilik mümkün. Erkeklerde askerlik, kadınlarda ise doğum borçlanması prim eksiğini tamamlamanın yolu olarak öne çıkıyor. Ayrıca yıpranma hakkı da erken emeklilik kapısını aralıyor. Peki, doğum borçlanması şartları neler? Askerlik borçlanması kaç yıl? İşte erken emeklilik yolları...
YIPRANMA HAKKI NEDİR?
Yıpranma payı ile çalışma koşulları ağır olan mesleklerden daha çabuk emekli olunması amaçlanıyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda "fiili hizmet zammı" olarak geçen yıpranma payı ile çalışma koşullarının ağır olması sebebiyle diğer mesleklere nazaran daha fazla efor sarf edilen ve diğer mesleklerden daha fazla yıpranmaya maruz kalınan işlerde daha çabuk emekli olunması amaçlanıyor.
Örneğin yıpranma payı hakkına sahip olan mesleklerde çalışana çalıştıkları her yıl için ilave 90 gün fiili hizmet zammı veriliyorsa, 12 ay çalışan bir personel, 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor. Buna göre, normalde her yıl emeklilikte 360 gün olarak kabul edilirken, fiili hizmet zammı kapsamındaki mesleklerde her yıl 360 güne ilave olarak 60 ile 180 gün arasında değişen oranlarda prim ödeme gün sayısı ilave ediliyor. Yani, normal bir işte çalışanın emekliliğinde yılda 360 gün dikkate alınırken, fiili hizmet zammı kapsamındaki işlerde 420 ile 540 gün arasında prim ödeme günü dikkate alınıyor.
YIPRANMA HAKKI NASIL HESAPLANIYOR?
Örneğin yıpranma payı hakkına sahip olan mesleklerde çalışana çalıştıkları her yıl için ilave 90 gün fiili hizmet zammı veriliyorsa, 12 ay çalışan bir personel, 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor. Buna göre, normalde her yıl emeklilikte 360 gün olarak kabul edilirken, fiili hizmet zammı kapsamındaki mesleklerde her yıl 360 güne ilave olarak 60 ile 180 gün arasında değişen oranlarda prim ödeme gün sayısı ilave ediliyor. Yani, normal bir işte çalışanın emekliliğinde yılda 360 gün dikkate alınırken, fiili hizmet zammı kapsamındaki işlerde 420 ile 540 gün arasında prim ödeme günü dikkate alınıyor.