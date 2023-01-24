1-2-3 aylık yansıtma + 600 puanla 2.587 TL 15 günlük ek gösterge! Emekliye memura %30+13.52 ZAM FARKI! Memur emeklisine 7.901 TL MAAŞ! Şubat 2023'te...

Emeklilerin ve memurların Ocak ayı kazanımları ek iyileştirmelerle birlikte arttı. SKK emeklilerinin peşinden Bağkur emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri bu hafta başladı. Memur emeklileri ise hem %30 hem de ek gösterge artışının farkını ceplerine koyacak. Aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, 3'er aylıklar halinde alanlara ödeme dönemine göre 1, 2 ya da 3 aylık tutarında aylık farkı yansıtılacak. Bu kişiler Şubat'ta yeni göstergeye hesaplanan tam aylıklarını hesabında görürken, 15 günlük farklarının da bu tarihte ödenmesi bekleniyor. Peki, memurlar 15 günlük zam farkını ne zaman alacak? Memur emeklileri için maaş farkı ödemeleri ne zaman? İşte tüm detaylar haberimizde...