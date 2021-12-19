EYT ile 50-55 yaşında emeklilik için ilk sinyal geldi! İlk aşamada 900 bin kişi gün sayma derdinden kurtulacak! Primi dolan tüm çalışanlar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu 2022 yılına artık günler kala milyonlarca vatandaşın gündeminde yavaş yavaş yer edinmeye başladı. Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı EYT hakkında yaptığı son açıklamasında öncelikli olarak gündemlerinde asgari ücret ve 3600 ek gösterge bulunduğunu ifade etmişti. EYT çalışmalarının gelecek yılın ortaları ya da sonunda başlayacağı tahmin ediliyor. Çalışmanın ilk aşamasının tamamlanmasıyla 900 binden fazla kişinin emekli olabileceği uzmanların hesapladığı tahmini rakamlar arasında. Bu kapsamda çalışmayı heyecanla bekleyen milyonlar çalışmaların başlayacağı güne odaklandı.