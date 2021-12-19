18 yaşını dolduran herkes parasını PTT'den çekebilir! Her bir vatandaşa 135 TL'den 24.074 TL'ye kadar destek müjdesi!

Devletin vatandaşa sunduğu pek çok yardım ve destek ödemesi var. Devletin yaptığı destek ödemeleri arasında evde bakım aylığı, elektrik yardımı, iş görememezlik ödemesi, çeyiz parası, dar gelirliye konut katkısı, cenaze yardım parası, yolluk ödemesi, doğum izni yardımı ve süt parası gibi birçok destek ödemesi yer almaktadır. Fazla bilinmeyen bu yardımlar devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Başvuru yapan vatandaşın başvurusunun onaylanması halinde ödemeler anında PTT ya da banka şubelerinden direkt yapılmaktadır. Yardım ve destek ödemeleri hakkındaki tüm bilgileri haberimizde anlattık.