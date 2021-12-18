Borcu olanlar için düğmeye basıldı! Yeni yıldan önce tüm bankalara borcunuzu kapatın! Kara liste kabusunuz olmasın
Merkez Bankası yılın son faiz indirimi açıkladı, kredi faiz oranları düşmeye başladı. Yeni yıla düşük faiz oranlarından yararlanarak borçlarını kapatarak girmek isteyenlere bankalardan cazip fırsatlar sunulmaya devam ediyor. En uygun borç kapatma kredisi ile bankalara borcu bulunan milyonlarca vatandaşın, kredi ve kredi kartı borçlarını kapatması kolaylaşacak. İşte en uygun borç kapatma kredisi kampanyaları.
18.12.2021 15:26
- Son Güncelleme: 18.12.2021 15:28
PTT Borç Kapatma Kredisi Veriyor
Hayat pahalılığının artmasının ardında kredi ve kart borçları da artan vatandaşlar, borçlarını tek bir çatı altında yeniden yapılandırarak, daha uygun ödeme koşulları ile borçlarını yeni yıldan önce kapatmak istiyor.
PTT ve Aktif Bank N Kolay üzerinden sunulan Borç Transferi Kredisi, emeklilere özel olarak 36 ay vade ve uygun ödeme seçenekleri ile sunulacak.