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Borcu olanlar için düğmeye basıldı! Yeni yıldan önce tüm bankalara borcunuzu kapatın! Kara liste kabusunuz olmasın

Merkez Bankası yılın son faiz indirimi açıkladı, kredi faiz oranları düşmeye başladı. Yeni yıla düşük faiz oranlarından yararlanarak borçlarını kapatarak girmek isteyenlere bankalardan cazip fırsatlar sunulmaya devam ediyor. En uygun borç kapatma kredisi ile bankalara borcu bulunan milyonlarca vatandaşın, kredi ve kredi kartı borçlarını kapatması kolaylaşacak. İşte en uygun borç kapatma kredisi kampanyaları.

takvim.com.tr
18.12.2021 15:26 - Son Güncelleme: 18.12.2021 15:28
Borcu olanlar için düğmeye basıldı! Yeni yıldan önce tüm bankalara borcunuzu kapatın! Kara liste kabusunuz olmasın

PTT Borç Kapatma Kredisi Veriyor

Hayat pahalılığının artmasının ardında kredi ve kart borçları da artan vatandaşlar, borçlarını tek bir çatı altında yeniden yapılandırarak, daha uygun ödeme koşulları ile borçlarını yeni yıldan önce kapatmak istiyor.

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Borcu olanlar için düğmeye basıldı! Yeni yıldan önce tüm bankalara borcunuzu kapatın! Kara liste kabusunuz olmasın

Son dönemde açıklanan verilere bakıldığında bankalara borcu bulunan vatandaşlar arasında büyük bölümünün emekliler olduğu görülüyor.

Borcu olanlar için düğmeye basıldı! Yeni yıldan önce tüm bankalara borcunuzu kapatın! Kara liste kabusunuz olmasın

PTT tarafından Borç Transferi Kredisi kapsamında, kredi kartı, kredi ve KMH borcu bulunan tüm emeklilerin borçlarını transfer etmeleri ve düşük faiz oranları ile yeniden yapılandırmaları sağlanıyor.

Borcu olanlar için düğmeye basıldı! Yeni yıldan önce tüm bankalara borcunuzu kapatın! Kara liste kabusunuz olmasın

PTT ve Aktif Bank N Kolay üzerinden sunulan Borç Transferi Kredisi, emeklilere özel olarak 36 ay vade ve uygun ödeme seçenekleri ile sunulacak.

Borcu olanlar için düğmeye basıldı! Yeni yıldan önce tüm bankalara borcunuzu kapatın! Kara liste kabusunuz olmasın

%2,79'dan başlayan faiz oranları ile yeni yılda borçlarını rahatça kapatmak isteyen tüm emekli vatandaşlar için hesaplı kredi fırsatı sunuluyor. Aylık 482,13 TL'den başlayan taksitlerle 10 bin TL kredi için en uygun ödeme seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.

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