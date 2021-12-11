EYT ile 3 ayrı hesaplamayla emeklilik müjdesi! 5000 ile 5950 gün primle kazançta olacaksınız! İki şartı tamamlayıp birine takılan herkes
Emeklilikte yaşa takılanlar geçtiğimiz ay peş peşe yapılan açıklamaların hemen akabininde heyecanla 2022 yılına odaklandı. Son gelen bilgilere göre, EYT çalışmalarının 2022 yılı ortaları ya da sonlarında başlaması bekleniyor. Şu sıralar Türkiye'nin gündeminde özellikle asgari ücret yer alırken 3600 ek gösterge ile ilgili de çalışmalar tam gaz devam ediyor. EYT hakkında da yapılacak olan çalışmanın kapsamı ve hangi formüllerin değerlendirmeye alınacağı ise akıllardaki yerini aldı. Çalışmayla birlikte sadece yaş şartını bekleyenler düzenlemeyle emekliliğe kavuşacak. Son dönemde EYT hakkındaki çözüm için değerlendirmeye alınan 5 formül gündeme geldi.
EYT ile 3 ayrı hesaplamayla emeklilik müjdesi! 5000 ile 5950 gün primle kazançta olacaksınız! İki şartı tamamlayıp birine takılan herkes... EYT ile ilgili özellikle Kasım ayında önemli gelişmeler yaşanmış ve yapılan açıklamalar düzenlemeyi bekleyen milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip edilmişti. Ancak yapılan son açıklamada asgari ücret ve 3600 ek göstergenin öncelikli olduğu bildirilmişti. Bu gelişmelerin hemen sonrasında 2022 yılı ortaları ya da sonlarına doğru çalışmanın başlatılması bekleniyor. EYT'liler ise dört gözle değerlendirmeye alınacak formülleri merak ediyor.
YAŞ-PRİM KRİTERİ
EYT çözümü için özellikle 3 konu üzerinde duruluyor. İlk konu EYT'nin kapsamı olacak. EYT düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları ilgilendiriyor.