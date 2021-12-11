EYT ile 3 ayrı hesaplamayla emeklilik müjdesi! 5000 ile 5950 gün primle kazançta olacaksınız! İki şartı tamamlayıp birine takılan herkes... EYT ile ilgili özellikle Kasım ayında önemli gelişmeler yaşanmış ve yapılan açıklamalar düzenlemeyi bekleyen milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip edilmişti. Ancak yapılan son açıklamada asgari ücret ve 3600 ek göstergenin öncelikli olduğu bildirilmişti. Bu gelişmelerin hemen sonrasında 2022 yılı ortaları ya da sonlarına doğru çalışmanın başlatılması bekleniyor. EYT'liler ise dört gözle değerlendirmeye alınacak formülleri merak ediyor.