Çıraklık yapana EYT ile emeklilik formülü! O kişilerin 1 yıllık staj süreleri geçerli! Yaş + prim şartı da düşüyor!
Son zamanlarda gerçekleştirilen düzenleme, EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu düzenleme, 4 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açmaktadır. Özellikle 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar ve borçlanma yoluyla başlangıç tarihini öncesine çekebilenler için yaş şartı kaldırılmıştır. Bu gelişme, emeklilik hedefiyle bekleyen birçok kişinin umutlarını artırmıştır. Düzenlemeyle birlikte, staj ve çıraklık gibi eğitim dönemlerinde sigortalı olan kişiler de beklenti içerisine girmiştir. Önceden emeklilik hakkından yoksun bırakılan bu kesim, yapılan düzenlemeyle birlikte emeklilik konusunda umutlarını canlandırmıştır.
03.06.2023 10:44 - Son Güncelleme: 03.06.2023 10:44
9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekenlere EYT yasası kapsamında emeklilik yolu açılırken, çıraklık yapanlar da heyecanlı bekleyiş içerisinde bulunuyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama heyecana yol açtı. Peki neler yapılabilir? İşte detayları...
KİMLER İSTİSNA TUTULUYOR?
Burada iki istisna bulunuyor. Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor.