Emeklilik hesabı yapanlar mest oldu! SGK'ya dilekçe ile başvurmak yetiyor! Erken emeklilik yeni formül ortaya çıktı

Ülkemizde emeklilik amacıyla işe başlangıç tarihine göre tespit edilen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. Borçlanmayla emekliliği erkene çekmek mümkün. SGK'dan emekli olabilmeniz amacıyla öncelikli olarak 3 şartın yerine gelmesi gerekir. Yani; yaş, sene ve prim günü şartlarının üçünü de tamamlamış olmanız lazım. Erken emeklilik amacıyla de birtakım faydalar mevcut. Emeklilik yaşını geri çekmek amacıyla yıpranma, malullük, engelli emekliliği gibi faydaların dışında çeşitli formüller yer almaktadır.