Emeklilik hesabı yapanlar mest oldu! SGK'ya dilekçe ile başvurmak yetiyor! Erken emeklilik yeni formül ortaya çıktı
Emeklilik amacıyla prim günü eksik olanlar ya da sigorta başlangıç tarihini öne çekmek isteyenler borçlanma yolunu kullanabiliyor. Sadece doğum ve askerliğe değil, birtakım alanlarda eğitim ve staj süreleri için de bu olanak tanınıyor... Herkesi kapsayan, genel bir erken emeklilik programı söz hususu olmamakla birlikte, emeklilik şartlarını normalden daha erken bir tarihe çekebilecek meşru imkanların değerlendirilerek öngörülen tarihten daha evvel emekli olunabilmesine erken emeklilik denilmektedir.
11.11.2021 09:25
- Son Güncelleme: 11.11.2021 09:25
Ülkemizde emeklilik amacıyla işe başlangıç tarihine göre tespit edilen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. Borçlanmayla emekliliği erkene çekmek mümkün. SGK'dan emekli olabilmeniz amacıyla öncelikli olarak 3 şartın yerine gelmesi gerekir. Yani; yaş, sene ve prim günü şartlarının üçünü de tamamlamış olmanız lazım. Erken emeklilik amacıyla de birtakım faydalar mevcut. Emeklilik yaşını geri çekmek amacıyla yıpranma, malullük, engelli emekliliği gibi faydaların dışında çeşitli formüller yer almaktadır.