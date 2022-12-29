'Peri yok, mahsen yok' Sosyal medya çalkalandı! Stockholm sendromu detayı... Çöp adam hangi aile merak edilirken finali tüyleri dikken diken etti!
Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Camdaki Kız dizisinden sonra Çöp Adam dizisi de gerçek hikaye çıktı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan Çöp Adam dizisi hakkında sosyal medyada ortaya atılan bir çok iddia izleyicilerin ağzını açık bıraktı. Çöp adam hangi aile merak edilirken yapılan açıklamalar tüyleri diken diken etti. İddiaya göre Peri diye birisi yok mahsen de yok. Tamamen Tamer'in kafasında kurgulanan bir hikaye. Peki Çöp adam hangi aile? Finali nasıl bitiyor? Sonunda...
29.12.2022 10:55 - Son Güncelleme: 29.12.2022 10:55
Başrollerini Elçin Sangu, Engin Altan Düzyatan ve Sedef Avcı'nın paylaştığı Çöp Adam dizisiyle ilgili konuşulan iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü.
SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR!
Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kara kaplı defterinde yer alan hikayelerden biri olan Çöp Adam, diziye uyarlanır uyarlanmaz büyük yankı uyandırdı. Hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle ilk bölümden itibaren ilgi gören gören dizi hakkında sosyal medyada bir çok iddia yer alıyor.