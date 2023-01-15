EYT İÇİN TARİH VERİLDİ! EYT’liler maaşlarını ne zaman alacak? EYT’lilere hangi banka ne kadar promosyon verecek?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, EYT hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Cevdet Yılmaz, "Şubat, Mart gibi yetişir maaşlar diye tahmin ediyoruz. Ay sonunda gelirse Şubat'a da yetişebilir maaşlar" açıklamasını yaptı.

SÖZLEŞMELİLERE KADRO VE EYT İÇİN TARİH

İşte Yılmaz'ın o açıklamaları:

Sözleşmeli kamu çalışanlarının kadroya alınmasıyla ilgili 458 bin sözleşmeli üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Sözleşmeliyken bazı konularda daha yüksek ücret alıyorsanız, kadroya geçince fedakarlık etmeniz gereken konular olabilir. Önümüzdeki hafta Meclis'imiz tamamlar. Bazen muhalefetin engellemeleri oluyor ama daha hızlı gidilir diye düşünüyorum.