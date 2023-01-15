EYT İÇİN TARİH VERİLDİ! EYT'liler maaşlarını ne zaman alacak? EYT'lilere hangi banka ne kadar promosyon verecek?
Milyonlarca EYT'li düzenlemenin ne zaman çıkacağını merak ederken TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'dan flaş bir açıklama geldi. Yılmaz, EYT için, "Şubat, Mart gibi yetişir maaşlar diye tahmin ediyoruz. Ay sonunda gelirse Şubat'a da yetişebilir maaşlar" dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, EYT hakkında merak edilen soruları yanıtladı.
Katıldığı bir televizyon programında konuşan Cevdet Yılmaz, "Şubat, Mart gibi yetişir maaşlar diye tahmin ediyoruz. Ay sonunda gelirse Şubat'a da yetişebilir maaşlar" açıklamasını yaptı.
SÖZLEŞMELİLERE KADRO VE EYT İÇİN TARİH
İşte Yılmaz'ın o açıklamaları:
Sözleşmeli kamu çalışanlarının kadroya alınmasıyla ilgili 458 bin sözleşmeli üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Sözleşmeliyken bazı konularda daha yüksek ücret alıyorsanız, kadroya geçince fedakarlık etmeniz gereken konular olabilir. Önümüzdeki hafta Meclis'imiz tamamlar. Bazen muhalefetin engellemeleri oluyor ama daha hızlı gidilir diye düşünüyorum.
Sırada EYT var, hükümetimiz çok uzun süredir çalıyor. Konunun en basında bakanımız geliyor. Bu ay sonunda Meclis'imize talepler ulaşır diye düşünüyorum. Meclis'imize gelir gelmez en kısa sürede biteceğini düşünüyorum. Boş yere beklenmiyor, bir takım hazırlıklar yapılıyor. Şubat, Mart gibi yetişir maaşlar diye tahmin ediyoruz. Ay sonunda gelirse Şubat'a da yetişebilir maaşlar.
PROMOSYON ARTIYOR! EYT VE EK GÖSTERGE DOPİNGİ
Milyonları etkileyen EYT ve ek gösterge düzenlemelerinin yürürlüğe girmesinin ardından ilk etapta 2.5 milyonu aşkın kişinin emekli olması bekleniyor. Yeni emekliler aylıkla birlikte promosyona da kavuşurken, emekli sayısındaki hareketlenmeyle bankaların yarışı da büyüyecek. Bu yarışın promosyon tutarına yansıması, 10 bin liranın aşılması bekleniyor. İşte promosyonla ilgili merak edilen soruların yanıtları ve bankaların mevcut kampanyaları…
* EYT'liler ne zaman emekli olacak?
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını sağlayan EYT'liler düzenleme yürürlüğe girer girmez, diğerleri ise şartları sağlayınca emekli olacak. Düzenlemenin bu ay yürürlüğe girmesi bekleniyor.
* EYT'liler ilk maaşını ne zaman alabilecek?
İlk maaş başvurudan sonraki ay hesaplanmaya başlayacak. Ocak'ta başvurulursa, hesap 1 Şubat'tan itibaren yapılacak. İşlemler bittiğinde Ocak ayında başvuranların hesabına 1 Şubat'tan itibaren biriken maaşı yatırılacak.
* Ek gösterge düzenlemesi emekli sayısını nasıl artıracak?
Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Ek göstergeyle ikramiyelerde yaşanacak artış bu tarihten sonra emekli olacaklara yansıyacağı için, çok sayıda kamu çalışanı emeklilik dilekçesini vermek için bu tarihi bekliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle emeklilik dilekçesi vereceklerin sayısının 300 bini bulabileceği belirtiliyor.
* Promosyondan nasıl yararlanılacak?
EYT'liler emeklilik başvurusu sırasında maaşını almak istediği bankayı seçebilecek. Ardından bu bankaya 3 yıllık taahhüdünü vererek promosyon imkanından yararlanabilecek.