15 yıl (180 ay) vade 1.000.000-2.000.000-3.000.000-4.000.000-5.000.000 TL geri ödeme, taksit hesabı! Ziraat, Vakıf, Halkbank, 0.69 faiz orta gelir konut kredisi hesaplama!

Ev sahibi olmak isteyenlere yönelik yeni müjdeler peş peşe duyuruldu. Buna göre orta gelirliye konut projesine başvurular bugün başlıyor. Konut kredisi paketi ile sıfır ev alacaklar 0.69 faizle kredi alabilecek. Üstelik 180 ay vade (15 yıl) ile kolay ödeme seçeneği rahatlatacak. 0.69 faizle 500.000, 1.000.000-2.000.000-3.000.000-4.000.000-5.000.000 TL konut kredisi çekmek isteyenler geri ödemeyi aylık ne kadar, kaç TL yapacaklarını merak edip araştırmaya başladı. Peki, 0.69 faizle 180 ay vade hesaplama nasıl yapılır? İşte aylık ödeme tutarları haberimizde yer alıyor.