15-35 yaş arasına müjde! Tık tık paralar hesaplara yatıyor! Günde 5-6 saat eğitime katılarak... İŞKUR 6.330 TL cep harçlığı veriyor!
İŞKUR 6.330 TL cep harçlığı müjdesi geldi. İş arayan statüsündeki katılımcılar eğitimlerle meslek öğrenim iş sahibi oluyor. Bu zamana kadar milyonlarca kişiyi iş sahibi yapan İş Kurumu bu kez "Mesleki Deneyim Kazandırıyoruz" diyerek İşbaşı Eğitim Programı kapsamında aylık ödeme yapacağını duyurdu. Öğrenciler, işsizler, mezunlar herkes bu fırsattan faydalanabilir. 'İş arıyorum', 'Meslek öğrenmek istiyorum' diyorsanız bu fırsat kaçmaz! İşte İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları hakkındamerak edilenler!
İŞKUR'un açtığı programlara katılanlara ödeme yapılıyor. Meslek eğitimleriyle hem meslek edinebilir hem de cep harçlığı alabilirsiniz. İŞKUR'a kayıtlı işsiz olanlar, 15 yaşını tamamlayanlar başvuru yapabilecek. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor. İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden para ödeniyor. Bu ödemeler günlük 211,55 TL olarak ödeniyor. Aylık ödeme miktarı ise haberimizde...
Her gün binlerce kişi İŞKUR'a kayıt olarak iş bulup, aylık kazanç elde ediyor. Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenleniyor.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
Emekli olmamak,
Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,