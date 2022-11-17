15-35 yaş arasına müjde! Tık tık paralar hesaplara yatıyor! Günde 5-6 saat eğitime katılarak... İŞKUR 6.330 TL cep harçlığı veriyor!

İŞKUR'un açtığı programlara katılanlara ödeme yapılıyor. Meslek eğitimleriyle hem meslek edinebilir hem de cep harçlığı alabilirsiniz. İŞKUR'a kayıtlı işsiz olanlar, 15 yaşını tamamlayanlar başvuru yapabilecek. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor. İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden para ödeniyor. Bu ödemeler günlük 211,55 TL olarak ödeniyor. Aylık ödeme miktarı ise haberimizde...