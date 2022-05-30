EYT için reçete olacak ’Prim Kazancı’ formülü! Yaşı tamamen değiştirecek! Kritik tarih: 8 Eylül 1999! Staj sigortası başlangıç sayılacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son durum: EYT mağdurları uzunca zamandan bu yana EYT konusunu gündeme getiriyor. Genellikle yaş sınırının esnetilmesi istenirken prim desteğinin de talep edildiği biliniyor. Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik çalışma merakla beklenirken, primi eksik olanlar için de 'borçlanma' formülleri gündemde. Peki, Primi eksik olanlar ne yapacak? Hangi borçlanma formülleri gündemde? İşte tüm merak edilenler!