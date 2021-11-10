Hemen emeklilik yöntemi resmen açıklandı! Tek yapmanız gereken... Bağkur, SGK, 4A-4B-4C’liyseniz anında başvurun…

Ardı ardına yeni gelişmeler yaşandı. Emekli olma vakti pek çok vatandaşın radarında olmaya devam ediyor. İş hayatı içerisinde çalışan milyonlarca çalışan vatandaş emeklilik tarihlerini merak ediyor ve erken emeklilik hususu ile alakalı yeni yöntemler aramaya devam ediyor. SGK tarafından erken emeklilik bağlamında, ilk koşul 3600 prim gününün dolmasıdır. 3600 prim gününü dolduranlar ve 15 senelik sigortalı çalışanlar amacıyla, erken emeklilik mümkündür. Erken emeklilik hakkından faydalanabilmek amacıyla detaylı haller vardır.