Hemen emeklilik yöntemi resmen açıklandı! Tek yapmanız gereken... Bağkur, SGK, 4A-4B-4C’liyseniz anında başvurun…
Teker teker açıklama yapıldı. SGK'ya başvuran kazançlı çıkıyor. Emekli olma vakti pek çok vatandaş bağlamında merak hususu. İş hayatı içerisinde olan milyonlarca çalışan vatandaş emeklilik tarihlerini merak ediyor ve erken emeklilik hususu ile alakalı yeni yollar arıyor. Bu konuda SGK iş başlama tarihinden önce askerliğe giden vatandaşlara askerlik borçlanması sağlıyor. Bu sayede vatandaşlar daha erken emeklilik fırsatını yakalayacak…
Ardı ardına yeni gelişmeler yaşandı. Emekli olma vakti pek çok vatandaşın radarında olmaya devam ediyor. İş hayatı içerisinde çalışan milyonlarca çalışan vatandaş emeklilik tarihlerini merak ediyor ve erken emeklilik hususu ile alakalı yeni yöntemler aramaya devam ediyor. SGK tarafından erken emeklilik bağlamında, ilk koşul 3600 prim gününün dolmasıdır. 3600 prim gününü dolduranlar ve 15 senelik sigortalı çalışanlar amacıyla, erken emeklilik mümkündür. Erken emeklilik hakkından faydalanabilmek amacıyla detaylı haller vardır.
Bağkur, SGK, SSK, 4A-4B-4C'iseniz erken emeklilik fırsatını yakalayabilirsiniz. Erken emeklilik hedefiyle çeşitli yollar bulunuyor. Bayanlarda doğum borçlanması yapabilir ve erkeklerde ise askerlik borçlanması yapabilirsiniz.
Prim doldurarak çalışma hayatında yer alan bireyler askerlik ve doğum ile eş güdümlü emeklilik zamanını öne alabilecekler. Bayanlarda 3 doğumda emeklilik talebinde yer alır iken erkek bireyler ise askerlik vakti kadar borçlanma yapabilecekler.
Eğer 1999 senesi öncesinde askerlik görevinizi yapmışsanız ve aynı zamanki 18 ay askerlik yapmışsanız bu zamanlar bu borçlanma emeklilik zamanında önemli bir kazanım sağlayacaktır.
Nasıl Erken Emekli Olunacak?
Erkek çalışanlar erken emekli olmak istedikleri zaman askerlik borçlarınız ile prim eksikliklerinizi tamamladığınız vakit erken emekli olabileceksiniz. Kadınlar ise 3 doğum borçlanması kullanarak erken emeklilik fırsatını yakalayacaklar. Kadın çalışanlar 3 doğum yaptıktan sonra borçlanma yapabilecekler. Erkekler ise 1999 yılından öncesinde askerlik yaptıkları vakit ve toplamda 18 aylık askerlik yaptıkları vakit, borçlanmaları emeklilik zamanında önemli bir kazanım sağlayacaktır.