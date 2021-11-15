Emeklilik zammı için bunları yapmak şart! Eğer Kasım-Aralık ayında dilekçe verirseniz...
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emekli zammında heyecanlı bekleyiş başladı. Emekli aylığının miktarı çalışma süresi ve prime esas kazancın yanı sıra dilekçe tarihine göre de değişebiliyor. Yıl içindeki zamlar, enflasyon ve büyüme verileri de bağlanacak emekli aylığı tutarında etkili oluyor. Ocak, Temmuz aylarında yapılan artışlar yıllık güncelleme katsayısından fazla olduğunda Kasım- Aralık ayında dilekçe vermek daha avantajlı.
Emekli aylığının miktarı çalışma süresi ve prime esas kazançla birlikte dilekçe tarihine göre de değişebiliyor. Yıl içindeki zamlar, enflasyon ve büyüme verileri de bağlanacak emekli aylığı tutarında etkili oluyor. Ocak, temmuz aylarında yapılan artışlar yıllık güncelleme katsayısından fazla olduğunda Kasım-Aralık ayında dilekçe vermek daha avantajlı.
SABAH'ta yer alan habere göre, Emeklilikte geliri artırmak için çalışırken planlama yapmak gerekiyor. Emekli aylığını yükseltecek en kolay çözüm Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen prime esas kazanç tutarının yükseltilmesi. Aylık bağlama oranı sigortalının yaşlılık, malullük, ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 uygulanıyor.
1- Yüksek prim ödemek aylığı artırır mı?
Yüksek prim ödemesi aylığı doğrudan artırıyor. 2008 sonrası dönem için aylık bağlama oranı malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 uygulanıyor. Hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınırken, aylık bağlama oranı yüzde 90'ı geçemiyor.
2- 2000 tarihinden sonra nasıl bir sistem uygulanmaya başladı?
Sigortalının 2000 ve daha sonraki yıllara ait prime esas yıllık kazancı güncelleme katsayısı ile aylık bağlanma oranının çarpımı sonucu bulunuyor. 1 Ekim 2008 sonrasında ortalama aylık kazançla aylık bağlama oranının çarpımı sonucu bulunmaya başladı.