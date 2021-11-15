Emeklilik zammı için bunları yapmak şart! Eğer Kasım-Aralık ayında dilekçe verirseniz...

Emekli aylığının miktarı çalışma süresi ve prime esas kazançla birlikte dilekçe tarihine göre de değişebiliyor. Yıl içindeki zamlar, enflasyon ve büyüme verileri de bağlanacak emekli aylığı tutarında etkili oluyor. Ocak, temmuz aylarında yapılan artışlar yıllık güncelleme katsayısından fazla olduğunda Kasım-Aralık ayında dilekçe vermek daha avantajlı.