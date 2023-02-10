EYT ertelendi mi? ! 5075, 5255,5600 PRİM GÜNÜ olanlar +500 TL! SÜREÇ UZADI! 3600 günden emeklilik... SGK, Bağ-Kur, 4C'liye KISMİ EMEKLİLİK bahsi!
EYT yasası için geri sayım sürüyor. Kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken gözler TBMM'ye çevrildi. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesiyle 3600 günün EYT kapsamında yer alıp aldığı sorgulanmaya başlandı. Bu kapsamda 3600 günden emeklilik şartları gündeme geldi. Kısmi emeklilik son dakika ve 3600 ek gösterge hakkında araştırmalar hızlandı. Vatandaşlar EYT iptal mi sorusuna cevap arıyor. İşte tüm merak edilenler ve EYT son dakika gelişmeleri...
10.02.2023 13:19 - Son Güncelleme: 11.02.2023 09:09
EYT MAAŞI NE KADAR OLACAK?
AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT'de aylık bağlama oranlarıyla ilgili, "SSK'dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur'dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira" ifadesini kullandı.