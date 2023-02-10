EYT ertelendi mi? ! 5075, 5255,5600 PRİM GÜNÜ olanlar +500 TL! SÜREÇ UZADI! 3600 günden emeklilik... SGK, Bağ-Kur, 4C'liye KISMİ EMEKLİLİK bahsi!

EYT MAAŞI NE KADAR OLACAK?

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT'de aylık bağlama oranlarıyla ilgili, "SSK'dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur'dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira" ifadesini kullandı.