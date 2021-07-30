EYT (erken emeklilikte yaşa takılanlar) son dakika haberleri: EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? Dikkat çeken cevap…
EYT (erken emeklilikte yaşa takılanlar) son dakika haberleri oldukça fazla araştırılıyor. Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile alakalı kendine gelen bir soruyu yanıtladı. Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı EYT yasasında... 8 Eylül 1999'da emeklilikte yaş şartı getirilince pek çok kişi emeklilik hayalinden olmuştu. Binlerce EYT'li, erken yaşta emeklilik ile ilgili olumlu haber bekliyor. İşte EYT ile ilgili son durum… 1998 yılında işe giren bir kişi önceki yasaya göre 2023 yılında emekli olması gerekirken, 1999'da çıkarılan yasa ile bu süre 2038'e çıktı. 15 yıl geç emekliliğe neden olan bu kanunu binlerce kişi bekliyor.
Çalışanların emekli olabilmek amacıyla dilenen prim gün miktarını tamamladığı durumda emeklilik hakkını elde edememesi ile alakalı ilgi çeken bir soru daha meydana çıktı. Posta yazarı Ekrem Sarısui okuyuculardan gelen 'Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası çıkması halinde ne vakit emekli olabilirim?' sorusunu yanıtladı. İşte EYT sorusu ile alakalı son dakika haberinin detayları… 4447 sayılı kanun ile 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5 bin prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi. EYT kanunun çıkıp çıkmayacağı ise büyük merak konusu.
Soru: 21 Kasım 1977 doğumluyum. Sigorta giriş tarihim 10 Mayıs 1999. Toplam 7000 gün prim ödemem var. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası çıkması durumunda ne zaman emekli olabilirim? Mustafa HOŞGÖR
Cevap: Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerliğiniz hakkında bilgi vermemişsiniz. Şayet askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yapmışsanız; 6 ayını borçlanmanız halinde, 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
EYT'nin çıkmayacağı Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Ancak 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız 10 Mayıs 2024'ten sonra süre ve prim şartını sağlayıp yaşı bekleyenleri emekli edecek bir yasa çıkması halinde, siz de yararlanarak emekli olabilirsiniz. Askerlik tarihiniz ve askerlik sürenizi bildirmeniz halinde sorunuza daha net cevap verebiliriz.
YAKININIZ 2799 GÜN DAHA PRİM ÖDEMEK ZORUNDA
Soru: 1966 doğumlu bir kadın yakınımızın SSK giriş tarihi 3 Aralık 1999. Toplam 1701 gün prim ödemesi olmuş. Emeklilik için nasıl bir yol izlememizi tavsiye edersiniz? Mustafa KÖSECİK
Cevap: Yakınınız emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi. 2799 gün daha prim yatırarak primini 4500 güne tamamlayacağı tarihte emekli olabilir.
SSK SİGORTANIZ MEMURİYETTE GEÇMİŞ GİBİ SAYILABİLİR
Soru: 17 Haziran 1984 doğumluyum. Daha önce herhangi bir sigortam olmadı. 11 Eylül 2003 tarihinde jandarma astsubay meslek yüksek okuluna başladım. 2 yıl eğitim gördüm. 30 Ağustos 2005 tarihinde fiili göreve başladım. 30 Ekim 2016 tarihinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevimden ihraç edildim. Bu tarihten itibaren herhangi bir işte çalışmadım.
E-Devlet üzerinden yaptığım sorgulamada 4C kapsamında toplam 5078 gün primim gözüküyor. Yıllık primler 440 gün üzerinden girilmiş. Hangi usulde ve ne zaman emekli olabilirim? SGK'lı bir işte çalışmamın geçmişe dönük kazanımlarıma ne gibi etkisi olur? Emekli maaşı tutarını ve tazminat haklarımı engeller mi? Geri göreve iade edilmeme durumuna karşı Emekli Sandığı'ndan emekliliğim mümkün mü? Göreve iade edildiğimde etkisi ne olabilir? Gökhan DEMİR
Cevap: Verdiğiniz bilgilere göre astsubay meslek yüksek okulunda geçen sürenizin de hizmetinizden sayılması ile birlikte toplam fiili hizmet sürenizin 5400 günden fazla olması gerekiyor. Tekrar kontrol edin, şayet hizmetiniz 5400 günden fazla ise bundan sonra prim ödemeseniz de 61 yaşınızı dolduracağınız tarihte Emekli Sandığı'ndan emekli olabilirsiniz. Bu durumda da emekli ikramiyeniz ödenir.