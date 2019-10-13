EYT erken emeklilik şartları neler? EYT kapsamına girmeyenler de erken emekli olabilir!

Milyonlarca kişi emeklilik hayali kuruyor. Erken emekli olmak için bazı kriterleri yerine getirmek gerekiyor. Emeklilik hayali kuran ve sigortalılık süresini ve prim ödeme süresini doldurmasına rağmen yaşa takıldığından emekli olamayan vatandaşlara, emeklilik fırsatı sunacak EYT kanununun ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Türkiye genelinde 6 milyon vatandaşın EYT'li olduğu ve hükümetten gelecek EYT müjdesini dört gözle beklediği biliniyor. Milyonlarca vatandaşın yaşadığı büyük bir sorun haline dönüşen EYT ile ilgili olarak çalışmalara başladı. Son günlerde ise EYT kanunu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Peki, yıpranma hakkı nedir? Askerlik borçlanması nasıl kullanılır? Doğum borçlanması kaç çocuğa kadar kullanılabilir? Erken emeklilik şartları neler? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

13.10.2019 13:00 - Son Güncelleme: 13.10.2019 13:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





