Altın fiyatları düştü! Gram altın, çeyrek altın, tam ve yarım altın kaç TL? Bilezik gram fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 21 Ekim Pazartesi gününe düşüşle başladı. 21 Ekim Pazartesi günü gram altın 277,68 liradan alınırken, 277,73 liradan satılıyor. Yarım altın 884,29 liradan alınırken, 907,16 liradan satılıyor. Tam altın ise 1.829,57 liradan alınırken, 1.875,36 liradan satılıyor. Altın, kimyada Au sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Peki, altın fiyatları son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? Bilezik gram fiyatı ne kadar? İşte 21 Ekim güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları son dakika: ABD ve Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerle kısıtlandı. İç piyasada gram altın fiyatı 277 liraya, çeyrek altın 453 liraya, Cumhuriyet altını da 1,876 liraya geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Ekim canlı altın fiyatları... Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 20 Ekim canlı altın fiyatları...