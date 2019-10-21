Emekliye seyyanen zam! Emekliye en az 1.800 lira! İşte SSK, SGK ve Bağ-Kur maaşına yeni formül
Milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur emeklisi vatandaşımız için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranında enflasyon belirleyici olurken TÜED'den emekliler için yeni zam sistemi önerisi geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hesaplamada yeni bir sistem önerdi. TÜED Başkanı Kazım Ergün, enflasyona endeksli zam sisteminin bırakılıp seyyanen artış yöntemine geçilmesini istedi.TÜED, TÜFE sisteminin bırakılmasını, 6 aylık zamların seyyanen yapılması gerektiğini belirtmişti. Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor. Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hesaplamada yeni bir sistem önerdi. TÜED Başkanı Kazım Ergün, enflasyona endeksli zam sisteminin bırakılıp seyyanen artış yöntemine geçilmesini istedi. Mevcut sistemde, SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl ocak ve temmuzda bir önceki 6 aylık enflasyon (TÜFE) oranında zam alıyor. Emekliler için uygulanmakta olan TÜFE'ye endeksli bu sistemin beklentileri karşılamadığını söyleyen Ergün, şöyle konuştu:
SEYYANEN ZAM NE DEMEK?
Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Seyyanen zamda ise örneğin zam 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar. Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır.