Emekliye seyyanen zam! Emekliye en az 1.800 lira! İşte SSK, SGK ve Bağ-Kur maaşına yeni formül

SEYYANEN ZAM NE DEMEK?

Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Seyyanen zamda ise örneğin zam 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar. Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır.