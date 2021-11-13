Asgari ücrette AGİ farkı! Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanıyor? İşte tablo tablo asgari ücret ve AGİ hesaplaması...
Asgari ücrete yapılacak olan zam ile birlikte Asgari Geçim İndirimi de yılbaşında artacak... Öte yandan asgari ücret için gelir vergisi uygulanmaması da gündemde. Peki, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanıyor? Asgari ücret ile kim ne kadar maaş alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları yanıtladı ve çalışanlara ödenecek AGİ miktarını örneklerle açıkladı. İşte Asgari ücret ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile ilgili tüm detaylar...
13.11.2021 20:40
- Son Güncelleme: 13.11.2021 20:58