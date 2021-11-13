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Haberler Ekonomi Asgari ücrette AGİ farkı! Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanıyor? İşte tablo tablo asgari ücret ve AGİ hesaplaması...

Asgari ücrette AGİ farkı! Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanıyor? İşte tablo tablo asgari ücret ve AGİ hesaplaması...

Asgari ücrete yapılacak olan zam ile birlikte Asgari Geçim İndirimi de yılbaşında artacak... Öte yandan asgari ücret için gelir vergisi uygulanmaması da gündemde. Peki, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanıyor? Asgari ücret ile kim ne kadar maaş alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları yanıtladı ve çalışanlara ödenecek AGİ miktarını örneklerle açıkladı. İşte Asgari ücret ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile ilgili tüm detaylar...

FARUK ERDEM EKONOMI
takvim.com.tr
Özel haber
13.11.2021 20:40 - Son Güncelleme: 13.11.2021 20:58
Asgari ücrette AGİ farkı! Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanıyor? İşte tablo tablo asgari ücret ve AGİ hesaplaması...

Asgari ücret 2022 için geri sayım başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Asgari ücrette AGİ farkı! Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanıyor? İşte tablo tablo asgari ücret ve AGİ hesaplaması...

Milyonlarca çalışan bir vergi iadesi olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor.

Asgari ücrette AGİ farkı! Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanıyor? İşte tablo tablo asgari ücret ve AGİ hesaplaması...

Devlet çalışanların gelir vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor.

Asgari ücrette AGİ farkı! Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanıyor? İşte tablo tablo asgari ücret ve AGİ hesaplaması...

Bu rakam da işçinin bekar ya da evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiyor.

Asgari ücrette AGİ farkı! Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanıyor? İşte tablo tablo asgari ücret ve AGİ hesaplaması...

Vergi iadesi işverenler aracılığı ile yapılıyor.

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