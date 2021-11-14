Altın fiyatı patladı! Alanlar yaşadı! Gram altın 600 TL sınırına dayandı! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatları...

14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı merak ediliyor. Son zamanların en çok konuşulan konularından biri olan altın fiyatları gündeme bomba gibi girdi! Gram altın 600 liraya yaklaşırken; çeyrek altın ise adeta 1000 lira oldu! Dün altın alanlar büyük kara çıkarken, bugün altın alacaklar ise tekrardan düşmesini bekleyecek! Hem yatırım, hem hediye, hem de borç kapamada sarfedilen altının son durumu dengeleri değiştirdi. Milyonları şoke eden altın fiyatları, rekora koşmaya başladı. Ekim ayının son günlerinden sonra yukarıya yönlü bir artış yaşam sürdüren altın, şimdi adeta uçtu gitti!