EYT düzenlemesiyle en az 2 yılınız cepte kalacak! Sigorta ve primi dolduran herkese müjde! Yeni adımlar atılacak yeşil ışık yakıldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu geçtiğimiz yıl asgari ücret ve 3600 ek gösterge çalışmalarıyla birlikte gündeme gelmişti. Çalışma hakkında pek çok açıklama yapılmış ve son yapılan açıklamada çalışmaların 2022 yılının ortası ya da sonunda başlayacağı ifade edilmişti. Yaşa takılanlar bu kapsamda emeklilik için hangi formüllerin devreye alınacağını, masada hangi konuların görüşüleceğini merak ederek resmi makamlardan yapılmış açıklamalara odaklandı. Öte yandan çalışmalar merakla beklenirken çeşitli hesaplamalarda ortaya çıkıyor.