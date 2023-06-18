Vatandaş Kapalıçarşı'ya akın ediyor! 43 gün sonraki gram altın fiyatı belli oldu! Kıyıda, köşede altını olan yatırımcı ne yapmalı? İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları
Altın fiyatlarındaki değişimler, yatırımcılar ve düğün sezonuna hazırlanan bireyler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Bu noktada, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in son açıklamaları, piyasaları yakından takip edenler için büyük önem taşır. Memiş'in bu hafta için öngördüğü gelişmeler ve gram altın için sunduğu fırsatlar, yatırımcılar arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Kıyıda, köşede altını olan yatırımcı ne yapmalı? İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları
Altın fiyatları, Fed'in faiz kararının ardından değer kaybetmiş olsa da son zamanlarda toparlanma eğilimi gösteriyor. Bugün 1958 dolar seviyesinden işlem görmektedir. Fed'in faiz kararı sonrasında 1946 dolara kadar gerilemesine rağmen, altının ons fiyatında yeniden yükseliş gözlemleniyor. Son dönemde piyasalarda yaşanan hareketlilik, altın almak isteyen veya Türk lirası elinde bulunduran bireyler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Özellikle altın yatırımı yapmak isteyenler ve yaklaşan yaz aylarıyla birlikte düğün sezonuna hazırlananlar, altın fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise yaptığı son açıklamayla bu hafta içinde yaşanabilecek gelişmeleri ve gram altın için bir fırsatı duyurdu.
Son Alım Fırsatı!
Son günlerde peş peşe açıklanacağı öğrenilen faiz kararlarının da etkisinin bulunduğu altındaki gelişmeler hakkında konuşan İslam Memiş, "Gram altın TL'de yıl içinde 1600 TL'nin yukarı yönlü kırılmasını, 1700-1800 liranın da bugünkü ekonomik koşullarda mümkün olduğunu düşünüyorum. Elinde TL bulunduran, altın borcu olanların, 22 Haziran'ı yakından takip etmesi gerekiyor. Son bir alım fırsatı vereceğini tahmin ediyorum." dedi.
Yapılan bu açıklamaların yanı sıra altın yatırımcılarını mutlu edecek olan açıklamalara da yer veren İslam Memiş, uzuv vadede bakıldığı zaman yatırımcıların yüzünün gülmeye devam edeceği öğrenildi.
İhtiyacı Olmayan Bozmak İçin Acele Etmemeli
Gram altın için kritik tarihi açıklayan Memiş, "Tansiyon yüksek, kur yüksek... Vatandaş da kafası karışık, faiz kararını görmeden kesin hükümlü olmamak gerekiyor. Döviz kurlarında ve gram altında bir gerileme mümkün görülüyor. Kısa vadede altının gram ve onsunda düşüş beklediğimi ifade ettim. 1400'e kadar gram altında, ancak kısa vadeli düşüşler kalıcı değil.
Bunun bilmek lazım. Orta ve uzun vadede altın yatırımcısının yüzü gülmeye devam edecek. Bir tarafı ons, bir tarafı gram. Çift ayaklı olduğu için kazandırıyor. Dolardan destek aldı, Eylül'den itibaren onstan da destek alma ihtimali kuvvetli. İhtiyacı olmayan bozmak için acele etmemeli." ifadeleri ile altının uzun vadede yatırımcılar için sağlayabileceği kazançlardan bahsedildi.