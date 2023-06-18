Vatandaş Kapalıçarşı’ya akın ediyor! 43 gün sonraki gram altın fiyatı belli oldu! Kıyıda, köşede altını olan yatırımcı ne yapmalı? İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları

Altın fiyatları, Fed'in faiz kararının ardından değer kaybetmiş olsa da son zamanlarda toparlanma eğilimi gösteriyor. Bugün 1958 dolar seviyesinden işlem görmektedir. Fed'in faiz kararı sonrasında 1946 dolara kadar gerilemesine rağmen, altının ons fiyatında yeniden yükseliş gözlemleniyor. Son dönemde piyasalarda yaşanan hareketlilik, altın almak isteyen veya Türk lirası elinde bulunduran bireyler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Özellikle altın yatırımı yapmak isteyenler ve yaklaşan yaz aylarıyla birlikte düğün sezonuna hazırlananlar, altın fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise yaptığı son açıklamayla bu hafta içinde yaşanabilecek gelişmeleri ve gram altın için bir fırsatı duyurdu.