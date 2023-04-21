Merkez anketi geldi Temmuz 2023 aylık tablosu çıktı! SSK, Bağkur, EYT'liye 9.107 TL, Memura 12.632 TL MAAŞ! İntibak, toplu sözleşme...
Temmuz zamlarının ipucu beklenti anketiyle geldi. TAKVİM, yeni maaşları hesapladı. Peki, kim, ne kadar maaş alacak? Taban maaşlar ne kadar olacak? İşte merak edilen zam tablosu haberimizde.
Milyonlarca memur ve emekli Temmuz'da yapılacak ikinci zam için geri sayıma başladı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden ilk 6 aylık enflasyon tahmini belli oldu. Bu yeni hesaplamayla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 21.43, memurların ise yüzde 19.18'e çıktı. Peki, Temmuzda emekli ve memur maaşları kaç TL olacak? İşte yeni oranla zamlı maaş tablosu!
MİLYONLARIN Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak'ta refah payıyla birlikte maaşları yüzde 30 artırılan, ardından da taban aylık ödemesini 7 bin 500 liraya yükselten, bayram ikramiyesini de 2 bin liraya çıkaran düzenlemelerle yüzü gülen emekliler, Temmuz zammını merakla bekliyor. Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk ipucu geldi.
İŞTE AY AY TAHMİNLER
İlk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için de yüzde 2.61 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 21.43 olarak gerçekleşebilecek.
KÖK AYLIKLAR ARTACAK
Bu aydan itibaren ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liraya yükselirken, Temmuz zammı bu ödemeye değil emeklilerin kök maaşına yansıyacak. Zammın ardından eğer yeni maaş 7 bin 500 liralık tutarı aşarsa emekli kendi kök maaşı üzerinden ödeme alacak, aşmazsa aylık ödeme 7 bin 500 liraya tamamlanmaya devam edilecek.