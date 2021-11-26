EYT çalışmasında son durum: EYT'lilere ilaç olacak yöntem arayışı sürüyor! İlk aşamada en az 900 bin kişiye emeklilik müjdesi!

EYT için 2022 yılında çalışmaların başlaması beklenecek. Bu süreçte de çeşitli formüller gündeme geliyor. Milyonları ilgilendiren bu konuyla ilgili ardı sıra gelişmeler yaşandı. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), asgari ücret ve 3600 ek gösterge son günlerde ülkemizde en çok konuşulan konulardan oldu. Milyonların gözü kulağı resmi makamlardan geleceğe açıklamaya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada öncelikli olarak gündemde asgari ücret ve 3600 ek göstergenin bulunduğu ifade edilmişti. Yeni yıla az bir zaman kala EYT'de hangi formüllerin olacağı akıllarda yer almaya başladı.