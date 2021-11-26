EYT çalışmasında son durum: EYT'lilere ilaç olacak yöntem arayışı sürüyor! İlk aşamada en az 900 bin kişiye emeklilik müjdesi!
İlk aşamada en az 900 bin kişiye emeklilik müjdesi! EYT'lilere ilaç olacak yöntem arayışı sürüyor! EYT çalışmasında son durum merak ediliyor. EYT çalışmasının gelecek yıl başlaması ve 2022 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bu nedenle de çeşitli formüller gündeme geliyor. Son olarak 2019 yılında gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek, öncelikli gündemlerinde şu an emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını ifade etmişti.
EYT için 2022 yılında çalışmaların başlaması beklenecek. Bu süreçte de çeşitli formüller gündeme geliyor. Milyonları ilgilendiren bu konuyla ilgili ardı sıra gelişmeler yaşandı. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), asgari ücret ve 3600 ek gösterge son günlerde ülkemizde en çok konuşulan konulardan oldu. Milyonların gözü kulağı resmi makamlardan geleceğe açıklamaya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada öncelikli olarak gündemde asgari ücret ve 3600 ek göstergenin bulunduğu ifade edilmişti. Yeni yıla az bir zaman kala EYT'de hangi formüllerin olacağı akıllarda yer almaya başladı.
1-KAPSAM: Komisyonun ilk olarak ele aldığı konu kapsam olacak. EYT yasasının kapsamı içine girecek sigortalıların tespiti sağlanacak. Genel olarak 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar kapsama giriyor. Burada erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yıllık sigortalılık süresi de dikkate alınıyor. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut.