EYT çalışmasında final sinyali! 20-25 yılı tamamlayan emekliliğe sahip oluyor! Ekstra 2160 gün kazanılacak! Komisyon harekete geçti düğmeye basılıyor...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalarda bir formül öne çıktı. Kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıllık primi olanlar yaş şartına takılmadan emekli olabilecek. Ancak farklı kurumlarda sigortalı olanlar için ise ayrı bir değerlendirme gerekiyor.