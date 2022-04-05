EYT çalışmasında final sinyali! 20-25 yılı tamamlayan emekliliğe sahip oluyor! Ekstra 2160 gün kazanılacak! Komisyon harekete geçti düğmeye basılıyor...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yaşanan yeni gelişmeler yüz binlerce kişinin ilk gündem maddelerinden oldu. Emeklilik bekleyen milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili harekete geçildi ve çalışmalar başlatıldı. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortası olan, yaş ve prim şartını tamamlayarak emekli olmayı bekleyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. EYT hakkında bei formül öne çıkıyor. Kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıllık primi olanlar yaş şartına takılmadan emekli olabilecek. 2160 gün kazanma imkanı da yer alıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler ve son çalışmalar!
05.04.2022 11:17 - Son Güncelleme: 05.04.2022 11:18
EYT son dakika haberleri konu hakkında yaşanan son gelişmelerin sonrasında yüz binlerce vatandaş tarafından anbean inceleniyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe prim ödeme şartı ve sigortalılık süresinin yanında yaş şartı getirilmişti. EYT'nin gündeme gelmesi yaşa takılan vatandaşları sevindirdi. 3600 ek gösterge düzenlemesi Meclis'e gelecek ve 20-25 yıl detayı öne çıkacak...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalarda bir formül öne çıktı. Kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıllık primi olanlar yaş şartına takılmadan emekli olabilecek. Ancak farklı kurumlarda sigortalı olanlar için ise ayrı bir değerlendirme gerekiyor.