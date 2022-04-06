🎯En düşük aylık 5 bin 246 TL olacak! Emekliye %22.81, memura %15.31 fark! Maaşlara temmuz iyileştirmesi geliyor! İşte kazanç takvimi...

Temmuz zammına ilişkin ipuçları gelmeye devam ediyor. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla geriye 3 veri kaldı. Şu ana kadar açıklanan verilere göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 22.81 zam görünürken, memurlara ve emeklilerine % 7 artışa ilaveten yüzde 15.31 fark çıktı. Zamlı maaşlarını heyecanla bekleyen emekliler ve memurlar ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Öte yandan, Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı da 6 bin 429 liradan 7 bin 863 liraya yükselecek. Kesin tutarlar Temmuz'da belli olacak. İşte 2022 Temmuz zammına ilişkin maaş takvimi...