EYT bu kişileri vuracak! Son 2,3 ay! EYT 45,47,50 yaş hesabı + 1993,1999,2000,2008 prim başlangıcıyla emeklilik TABLOSU açıklandı! Türkiye modelinde staj detayı...

VEDAT BİLGİN'DEN 'ÇALIŞMA TAMAMLANDI' AÇIKLAMASI

En kritik açıklamalardan biri de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından EYT'de son durum açıklamasında bulunan Bakan Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz." şeklinde konuştu.