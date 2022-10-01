Anında ATM’den çekebilirsiniz! 54-55-56 ve 57 yaş üzeri emekli maaşı alanlara 5.000 TL ödeme yapılacak!

Devlet desteği sayesinde emeklilere sağlanan imkanlardan biri de 5.000 TL ödemeleri oldu. Bu ödemeler Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası doğrultusundan verilecektir. Emekli olmuş insanlar amacıyla olan bu nakit para ödemesi düşük faiz oranlarıyla sunuluyor. Hem de gelir belgesi olmadan maaşı kamu bankalarından birinden çekenler amacıyla ödeniyor. Bu da nakit gereksiniminin olabildiğince seri bir şekilde karşılanmasını olası kılıyor.