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Haberler Ekonomi Anında ATM'den çekebilirsiniz! 54-55-56 ve 57 yaş üzeri emekli maaşı alanlara 5.000 TL ödeme yapılacak!

Anında ATM'den çekebilirsiniz! 54-55-56 ve 57 yaş üzeri emekli maaşı alanlara 5.000 TL ödeme yapılacak!

Devletin destek verdiği bu kredilerde mühim olan nokta emekli kişilerin maaşlarını Vakıfbank, Halkbank ya da Ziraat Bankası üzerinden çekmesidir. Bunun dışında bir şart bulunmamaktadır. Başvuran vatandaşların hesaplarına 5.000 TL aktarılır. 3 seneye vadeye kadar prosedür uygulanabilecek olan bu nakit kampanyasında müracaat yapan vatandaşlar ilaveten ilk taksit ödemeleri amacıyla doksan gün erteleme de yapabilir. Başvuru yapacak vatandaşların emekli olmuş olmaları şarttır.

takvim.com.tr
01.10.2022 09:06 - Son Güncelleme: 01.10.2022 09:06
Anında ATM’den çekebilirsiniz! 54-55-56 ve 57 yaş üzeri emekli maaşı alanlara 5.000 TL ödeme yapılacak!

Devlet desteği sayesinde emeklilere sağlanan imkanlardan biri de 5.000 TL ödemeleri oldu. Bu ödemeler Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası doğrultusundan verilecektir. Emekli olmuş insanlar amacıyla olan bu nakit para ödemesi düşük faiz oranlarıyla sunuluyor. Hem de gelir belgesi olmadan maaşı kamu bankalarından birinden çekenler amacıyla ödeniyor. Bu da nakit gereksiniminin olabildiğince seri bir şekilde karşılanmasını olası kılıyor.

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Anında ATM’den çekebilirsiniz! 54-55-56 ve 57 yaş üzeri emekli maaşı alanlara 5.000 TL ödeme yapılacak!

Emekli Maaşı Alanlara 5.000 TL Ödeme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da imzaladığı ve emekli vatandaşlar bağlamında hazırlanan bu kampanyaya müracaatlar üç banka üzerinden gerçekleşiyor.

Anında ATM’den çekebilirsiniz! 54-55-56 ve 57 yaş üzeri emekli maaşı alanlara 5.000 TL ödeme yapılacak!

Başvuru gerçekleştirmek isteyen emekliler maaş aldıkları banka üzerinden basitçe kredi müracaatında bulunabilmektedir.

Anında ATM’den çekebilirsiniz! 54-55-56 ve 57 yaş üzeri emekli maaşı alanlara 5.000 TL ödeme yapılacak!

Nakit gereksiniminin bulunduğu hallerde beş dakika gibi kısa bir vakit içerisinde müracaat neticelerini öğrenmek mümkündür.

Anında ATM’den çekebilirsiniz! 54-55-56 ve 57 yaş üzeri emekli maaşı alanlara 5.000 TL ödeme yapılacak!

Emekli Maaşı Alanlara 5.000 TL Ödemesinin Ayrıntıları

Emekli vatandaşlar bağlamında başlatılan kampanyalardan biri olan bu sistemde kamu, özel ve katılım bankasının bulunduğu göze çarpıyor.

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