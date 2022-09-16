EYT bekleyenler için prim desteği düzenlemesi müjdesi! 16 Eylül EYT’de son dakika çözüm formülü açıklandı: Şartlar ters düz oldu

Emekli olmak amacıyla istenmiş olan meşru şartları tamamlamış fakat yaşını doldurmamasından kaynaklı olarak sonuca varamayan milyonlarca vatandaş var. Hal bu olunca da vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında atılacak adımları bekliyor. EYT kapsamına giren çok sayıda vatandaş 'Acaba ben de emekli olabilecek miyim?' diye merak ediyor. Son olarak Bakan Vedat Bilgin, EYT ile alakalı olarak "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha vakit alacak, tek bir formül üstünde duruyoruz ama şimdilik sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" şeklinde konuşmuştu.