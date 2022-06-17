SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı’nı 1 ayda 48 bin yolcu kullandı

Proje, 3 milyon metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı. 4,4 milyar TL'ye mal olan Rize-Artvin Havalimanı, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alandan oluşuyor.