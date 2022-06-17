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SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı'nı 1 ayda 48 bin yolcu kullandı

Son dakika haberleri... Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de projelendirilen, Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı 1 ayda 48 bin 103 yolcu kullandı.

DHA
17.06.2022 09:58 - Son Güncelleme: 17.06.2022 10:12
SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı’nı 1 ayda 48 bin yolcu kullandı

4,4 milyar TL'ye mal olan ve 14 Mayıs'ta hizmete açılan havalimanında bu sürede 372 uçak, iniş-kalkış gerçekleştirdi.
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda yapılan Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de atıldı.

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SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı’nı 1 ayda 48 bin yolcu kullandı

Proje, 3 milyon metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı. 4,4 milyar TL'ye mal olan Rize-Artvin Havalimanı, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alandan oluşuyor.

SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı’nı 1 ayda 48 bin yolcu kullandı

135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanının 49 bin metrekaresi Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu 1453 ağaçla yeşillendirildi.

SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı’nı 1 ayda 48 bin yolcu kullandı

DÜNYANIN 5'İNCİSİ
Türkiye'nin 58'inci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra Türkiye'nin 2'nci; Japonya, Hong Kong ve Güney Kore'nin ardından ise dünyanın 5'inci deniz üzerine inşa edilen havalimanı olma özelliğini taşıyor.

SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı’nı 1 ayda 48 bin yolcu kullandı

Terminal binası içine Çay Müzesi inşa edilen havalimanında, hava trafik kontrol kulesi ince belli çay bardağı, havalimanı girişi de çay yaprağı şeklinde yapıldı. 5 yılda tamamlanan havalimanı, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla hizmete açıldı.

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