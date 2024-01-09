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EYT akabinde staj ve çıraklık borçlanması koşulları belirlendi! 48 yaş, 5525 gün primle 2 yıl erken emekli olun! 12 aylık süreler...

Türkiye'de çalışan bireylerin emekli olabilmeleri için belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Ancak, bu şartlar arasında annelere tanınan doğum borçlanması istisnası, özellikle çocuk sahibi anneler için önemli bir avantaj sunuyor. Bu kapsamda, anneler, sigorta başlangıcından önce dünyaya gelen üç çocukları için borçlanma yaparak 2.160 gün (6 yıl) prim kazanabiliyorlar. Aynı zamanda staj süreleri de geçerli sayılıyor. İşte erken emekli olma yolları haberimizde...

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 10:24 Güncelleme 09 Ocak 2024, 10:24
EYT akabinde staj ve çıraklık borçlanması koşulları belirlendi! 48 yaş, 5525 gün primle 2 yıl erken emekli olun! 12 aylık süreler... 1

Emeklilik şartları Türkiye'de belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme gerekliliklerini içeriyor. Ancak annelere tanınan doğum borçlanması gibi istisnalar bulunuyor.

EYT akabinde staj ve çıraklık borçlanması koşulları belirlendi! 48 yaş, 5525 gün primle 2 yıl erken emekli olun! 12 aylık süreler... 2

Anne Olmanın Özel Avantajı: Doğum Borçlanması

Türkiye'de emekli olabilmek için belirli bir yaşa ulaşma, sigortalı olma süresini tamamlama ve prim ödeme şartları bulunmaktadır. Ancak annelere sunulan doğum borçlanması, bu şartlarda önemli bir avantaj sağlamaktadır.

EYT akabinde staj ve çıraklık borçlanması koşulları belirlendi! 48 yaş, 5525 gün primle 2 yıl erken emekli olun! 12 aylık süreler... 3

Sigorta kapsamına girdikten sonra üç çocuk dünyaya getiren anneler, doğum borçlanması yaparak 2.160 gün (6 yıl) kazanabilirler. Bu borçlanma, çocukların sigortadan sonra doğmuş ve hayatta olmalarını gerektirir.

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