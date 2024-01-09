EYT akabinde staj ve çıraklık borçlanması koşulları belirlendi! 48 yaş, 5525 gün primle 2 yıl erken emekli olun! 12 aylık süreler...

Emeklilik şartları Türkiye'de belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme gerekliliklerini içeriyor. Ancak annelere tanınan doğum borçlanması gibi istisnalar bulunuyor.
Anne Olmanın Özel Avantajı: Doğum Borçlanması
Türkiye'de emekli olabilmek için belirli bir yaşa ulaşma, sigortalı olma süresini tamamlama ve prim ödeme şartları bulunmaktadır. Ancak annelere sunulan doğum borçlanması, bu şartlarda önemli bir avantaj sağlamaktadır.
Sigorta kapsamına girdikten sonra üç çocuk dünyaya getiren anneler, doğum borçlanması yaparak 2.160 gün (6 yıl) kazanabilirler. Bu borçlanma, çocukların sigortadan sonra doğmuş ve hayatta olmalarını gerektirir.