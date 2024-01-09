EYT akabinde staj ve çıraklık borçlanması koşulları belirlendi! 48 yaş, 5525 gün primle 2 yıl erken emekli olun! 12 aylık süreler...

1 Emeklilik şartları Türkiye'de belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme gerekliliklerini içeriyor. Ancak annelere tanınan doğum borçlanması gibi istisnalar bulunuyor.

2 Anne Olmanın Özel Avantajı: Doğum Borçlanması Türkiye'de emekli olabilmek için belirli bir yaşa ulaşma, sigortalı olma süresini tamamlama ve prim ödeme şartları bulunmaktadır. Ancak annelere sunulan doğum borçlanması, bu şartlarda önemli bir avantaj sağlamaktadır.