En ucuz ayçiçek yağı Tarım Kredi'de! Kooperatif marketlerinde 20 üründe fiyatlar düştü! 30,50'ye satışta! Bulgur, mercimek, pirinç, sucuk hepsi...

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En ucuz sıvı yağ bu hafta Tarım Kredi Kooperatif marketleri'nde! Zincir marketler her hafta yeni kampanyalarını duyuruyor. Tarım Kredi marketleri de 9-12 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Böylece indirimli 20 ürününü sergiledi. TK Ayçiçek yağı 1 litrelik 39,90'a satılıyor. İşte tüm Tarım Kredi indirimleri...