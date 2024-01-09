En ucuz ayçiçek yağı Tarım Kredi'de! Kooperatif marketlerinde 20 üründe fiyatlar düştü! 30,50'ye satışta! Bulgur, mercimek, pirinç, sucuk hepsi...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yeni indirimler duyuruldu. Vatandaşlar ayçiçek yağı, bakliyat, yoğurt, salça, tarhana, sucuk indirimi beklerken müjde geldi. Bu hafta 20 üründe fiyatlar düştü. 12 Ocak'a kadar geçerli olacak inidirimlerden faydalanmak isteyenler hemen Tarım Kredi Kooperatif marketlerine koşsun. Fasülye 59.90, pirinç 38 TL, nohut 38.50, domates salçası 36.90, bulgur çeşitleri 21,90'a düştü. İşte 9-12 Ocak Tarım Kredi fiyat listesi.
En ucuz sıvı yağ bu hafta Tarım Kredi Kooperatif marketleri'nde! Zincir marketler her hafta yeni kampanyalarını duyuruyor. Tarım Kredi marketleri de 9-12 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Böylece indirimli 20 ürününü sergiledi. TK Ayçiçek yağı 1 litrelik 39,90'a satılıyor. İşte tüm Tarım Kredi indirimleri...
TK şehriye çeşitleri: 13,90
Kırmızı mercimek 32,90