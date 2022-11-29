Bu fırsatı kaçıran bin pişman! Tapusunu alıp başvurana 90 bin TL DESTEK! 36 ay taksitle NAKİT ÖDEME hesaba yatıyor...
Ziraat Bankası tarafından sunulan kredi kapmanyası binlerce kişi tarfından merak ediliyor. İşte Ziraat Bankası'nın sunduğu Yasa Kapsamındaki İpotekli Bireysel Finansman Kredisi...
Ziraat Bankası tarafından sunulan kredi kampanyası birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yasa Kapsamındaki İpotekli Bireysel Finansman Kredisi ile 100 bin liraya kadar olan ihtiyaçlarınız için nakit desteği alabilirsiniz. İşte Ziraat bankası tarafından sunulan düşük faizli krediler ve kampanyalar...
ÖZELLİKLERİ
*Kullandırılabilecek azami kredi limiti; konut için ekspertiz değerinin %80'i, iş yeri için ekspertiz değerinin %75'i, imarlı arsa için %50'sine kadar kullandırılır.
*50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
*Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir.
*Şubelerimizce gerekli görülmesi hâlinde ek teminat istenebilir.
*Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.
ÖZELLİKLERİ
-Kredi kapsamına dahil olan işlemler aşağıda sıralanmaktadır.
-Yalıtımlı pencere doğrama sistemleri, kapı ve çatı sistemleri
-Dış cephe mantolama ve konutun zemin, duvar ve tavanın ısı, su, ses ve/veya yangın yalıtımı
-A sınıf performansa sahip beyaz eşyalar (buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırın, derin dondurucu, klima, kazan, termosifon vb),
-Doğalgaz (kombi, tesisat, radyatör, ısı paylaşım sistemleri gibi doğalgaz dönüşüm sistemleri)
-Verimli aydınlatma sistemleri (tasarruflu veya ledli aydınlatma cihazları)
-Güneş enerjisi ile ısıtma ve sıcak su sağlayan sistemler (panel, kazan, tesisat, radyatör)
*50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve *100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
*Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.