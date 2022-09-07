Eylülde resmen çığır açacak 1.20'ye kadar düştü! Bankalar şirazeden çıktı! 7-8-9 Eylül konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları! Ziraat, Yapı Kredi, Halkbank, İş Bankası...

En makul teklif geldi! Resmen çığır açacak! %1.20'ye kadar düştü! Eylül ayı taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları, özellikle ev, araba alacaklar tarafından takip edilirken anlık nakit ihtiyacı olanlar aracılığıyla da takip ediliyor. Bankalar arasında faiz oranları için yaşanan rekabet arşa çıktı. Bazı bankalar internet siteleri üzerinden faiz oranlarında değişiklik yaptı. İşte 2022 Eylül ayı banka banka kredi faiz oranları!